Американский наемник рассказал об отчаянной нехватке боеприпасов у ВСУ

Американский ветеран Джонатан Покетт, воюющий на стороне Украины, утверждает, что солдаты украинской армии отчаянно нуждаются в артиллерийских снарядах и боеприпасах. Об этом он рассказал в интервью порталу Business Insider 1 апреля.

По его словам, Украине не хватает патронов, мин, минометов, ракет и артиллерийских снарядов. Он рассказал, что при передаче позиции другой группе, солдаты, сменяющие его, просили у него патроны и гранаты.

«Дошло всё до такой степени отчаяния, что буквально перед уходом мы доставали все магазины, вынимали все патроны, а пустые магазины ставили обратно, потом брали все гранаты и говорили: «Вот, ребята, вам это нужно», — рассказал Покетт.

Он также сообщил, что сейчас Вооруженные силы Украины (ВСУ) не ведут огонь по небольшим группам наступающих российских солдат. Покетт поделился и тем, что его подразделению пришлось стать гораздо более разборчивым, когда дело дошло до поражения целей из предоставленных США HIMARS.

При этом американский наемник считает, что хоть Вашингтон и несет определенную ответственность за отсутствие «способности удерживать позиции», некоторые плохие тактические приемы и действия Украины иногда также мешали ее прогрессу.

Сама проблема западной помощи заключается в том, что она поступает «по крупицам», причем поставки оружия обсуждаются долго, а различное оружие поступает в разных пакетах помощи, уточнил наемник.

«На Западе много говорят о том, как «О, они передали такие-то и такие-то машины» <....> Что может сделать один танк? <...> Не так много, как 50 тыс. артиллерийских снарядов, 5 тыс. мин», — сказал он.

Россия имеет огромное преимущество в живой силе, оружии и промышленности, и у нее гораздо больше населения и гораздо больше ресурсов, подытожил Business Insider.

Ранее, 30 марта, премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что встревожена снарядным голодом ВСУ и их неспособностью противостоять российской армии. Каллас добавила, что украинские военные в меморандумах уточняют, что не могут вывести раненых с передовой из-за нехватки снарядов.

Накануне министр обороны Канады Билл Блэр рассказал, что страна «опустошила кладовку», поставляя военную помощь Киеву. У Канады больше нет артиллерийских снарядов и зенитных ракет, которые можно было бы отдать.

До этого, 28 марта, сообщалось, что Германия намеревается отправить солдатам ВСУ 10 тыс. артиллерийских снарядов. При этом 26 марта стало известно, что Франция планирует поставить Киеву 78 самоходных артиллерийских орудий Caesar и 80 тыс. снарядов для 155-миллиметровых артиллерийских орудий.

7 марта президент Чехии Петр Павел сообщил, что средства для закупки 800 тыс. артиллерийских снарядов в третьих странах для отправки на Украину собраны. Он отметил, что следующий шаг должно сделать правительство страны, которое заключит меморандум. 13 марта советник чешского премьера Томаш Пояр уточнил, что боеприпасы по программе Чехии могут поступить на Украину в июне.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года из-за обострения ситуации в регионе в результате украинских обстрелов.