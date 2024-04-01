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Россияне рассказали о зарплатных ожиданиях при переходе на новую работу

«Авито Работа»: большая часть россиян ожидают повышения зарплаты на новой работе
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Специалисты платформы «Авито Работа» опросили более 7 тыс. россиян на тему зарплатных ожиданий при переходе на новое место работы, а также выяснили, в каких случаях соискатели готовы согласиться на вакансии с таким же или меньшим заработком. Об этом Lenta.Ru пишет в понедельник, 1 апреля.

Из опроса следует, что 42% респондентов при трудоустройстве на новую работу ожидают повышения зарплаты на 20–30% по сравнению с окладом на старом месте. 29% россиян хотели бы получать на 50–70% больше. Только 8% опрошенных согласны зарабатывать ту же сумму денег, что и раньше, а получать меньше — лишь 3%, сообщает телеканал «360».

При смене работы каждый десятый гражданин готов снизить зарплатные ожидания в пользу других преимуществ работодателя, сообщается на сайте kp.ru.

Из тех, кто согласен получать на новом месте столько же или меньше денег, 41% опрошенных готовы согласиться на такую работу ради близости офиса или предприятия к дому, 35% — в пользу дружелюбного коллектива и руководства, 27% — из-за перспектив для карьерного роста или из-за дополнительных бонусов, 26% — ради премий или процентов с продаж, 25% — из-за более интересных задач, а 19% — из-за удаленного формата работы.

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