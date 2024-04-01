Умер отравившийся парацетамолом в Бурятии ребенок

В НМИЦ трансплантологии и искусственных органов им. академика В.И. Шумакова умер ребенок, получивший тяжелое поражение печени при самостоятельном лечении ОРВИ родителями в Бурятии. Об этом 1 апреля сообщили в Telegram-канале минздрава региона.

«Врачи сделали все, что смогли. Но ребенок с поражением печени умер, организм не справился с осложнениями. <...> Ребенка готовили к трансплантации печени», — говорится в сообщении.

В минздраве указали на необходимость обязательно консультироваться с врачом и читать инструкции к лекарственным препаратам, а также не назначать их себе или детям самостоятельно.

Ранее, 24 марта, у не менее пяти детей детского сада № 95 в Новосибирске был диагностирован сальмонеллез. Врачи зафиксировали у них рвоту, диарею и высокую температуру. Прокуратура Ленинского района города при участии специалистов регионального Роспотребнадзора организовала проверку.