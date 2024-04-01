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Турагент назвали плюсы и минусы курортного сбора в Санкт-Петербурге

Турагент Мкртчян: курортный сбор не повлияет на турпоток в Санкт-Петербург
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Введение курортного сбора в Санкт-Петербурге не окажет негативного влияния на турпоток, заявил в разговоре с «Известиями» 1 апреля вице-президент Альянса туристических агентств (АТА), гендиректор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян.

Более того, по его словам, в этом году ожидается даже увеличение турпотока в Санкт-Петербург.

При этом Мкртчян обратил внимание, что сам факт курортного сбора воспринимается туристами и отелями негативно.

«Если посмотреть на это с точки зрения, наполняемости бюджета, то всё хорошо. Но люди обычно негативно воспринимают подобные сборы. Ну и плюс, естественно, недовольны сами отели, ведь они не имеют права брать больше 100 рублей в рамках сбора, несмотря на то что сотрудникам отеля придется выполнять дополнительную работу», — отметил турагент.

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4 июля прошлого года губернатор города Александр Беглов подписал закон, согласно которому с 1 апреля 2024 года в Санкт-Петербурге начинается взимание курортного сбора с постояльцев гостиниц и других объектов размещения. Сумма сбора — 100 рублей в сутки с человека.

От курортного сбора освобождены лица с постоянной регистрацией или собственным жильем в городе, многодетные семьи, малоимущие, люди с инвалидностью первой или второй группы, россияне, приехавшие на лечение, ветераны ВОВ и другие.

В декабре прошлого года сообщалось, что в Санкт-Петербурге средства курортного сбора в 2024 году планируют направить на полное благоустройство двух пляжей в Курортном районе. Кроме того, власти обсуждают финансирование реставрации Московских триумфальных ворот.

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