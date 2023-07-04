Губернатор Петербурга подписал закон о введении курортного сбора

В Санкт-Петербурге с 1 апреля 2024 года начнут взимать курортный сбор. Соответствующий закон во вторник, 4 июля, подписал губернатор города Александр Беглов.

«В соответствии с законом «О введении на территории Санкт-Петербурга курортного сбора», с 1 октября 2023 года по 31 декабря 2024 года на территории Санкт-Петербурга проводится эксперимент по развитию курортной инфраструктуры в целях сохранения, восстановления и развития курортов» — сказано на сайте администрации губернатора.

Вырученные средства будут направлены на создание комфортных условий и развития туристической отрасли. Размер курортного сбора за сутки фактического проживания в отеле или хостеле составит 100 рублей с человека, отметила «Газета.Ru».

Телеканал «78» 21 июня сообщал, что платить не придется студентам, несовершеннолетним, блокадникам, героям СССР и РФ, ветеранам боевых действий. Северная столица вошла в федеральный эксперимент по развитию курортной инфраструктуры в 2022 году.