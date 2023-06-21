В Петербурге отправили на доработку законопроект о курортном сборе

Законодательное собрание Санкт-Петербурга исключило из повестки очередного заседания, состоявшегося в среду, 21 июня, вопрос о введении курортного сбора. Об этом сообщает телеканал «78».

Законопроект планировалось рассмотреть во втором чтении. Принятие решения отложили в связи с необходимостью «поработать над поправками».

Предполагается, что законопроект о введении курортного сбора вступит в силу с 1 октября 2023 года. Первое время ставка для туристов будет нулевой, но уже с апреля 2024-го их обяжут платить по 100 рублей за сутки.

Курортный сбор распространят на людей, останавливающихся в гостиницах и хостелах более чем на сутки. По расчетам властей, до 30–50% туристов будут избавлены от уплаты сбора благодаря различным льготам. Так, платить не придется студентам, несовершеннолетним, блокадникам, героям СССР и России, ветеранам боевых действий.

Как говорится на сайте петербургской администрации, Северная столица вошла в федеральный эксперимент по развитию курортной инфраструктуры в 2022 году. 8 июня 2023-го законопроект был принят заксобранием в первом чтении.

Средства будут зачисляться в городской бюджет и могут быть направлены только на проектирование, строительство, реконструкцию, содержание, благоустройство и ремонт объектов туристической инфраструктуры.