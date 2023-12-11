Два пляжа в Санкт-Петербурге благоустроят за счет курортного сбора
В Санкт-Петербурге курортный сбор в 2024 году планируют направить на полное благоустройство двух пляжей в Курортном районе. Об этом сообщает телеканал «78» со ссылкой на информацию комитета по развитию туризма.
Согласно прогнозам, сумма курортного сбора в 2024 году составит около 300 млн рублей. Средства потратят на преображение пляжей «Ласковый» и «Дюны». Помимо общего благоустройства планируется установка небольших скульптур балтийских нерп.
Кроме того, власти обсуждают финансирование реставрации Московских триумфальных ворот.
Формально курортный сбор ввели в Санкт-Петербурге с 1 октября 2023 года, однако до 1 апреля 2024-го ставка будет нулевой. За сутки фактического проживания в объекте размещения путешественники будут платить 100 рублей, за первый день плата не взимается.
Ранее сообщалось, что с 1 января 2024 года курортный сбор начнут платить туристы в Новороссийске. Плата составляет 30 рублей за сутки с человека.