Реклама
Прямой эфир
Мир
В МИД РФ рассказали о переговорах с представителем ХАМАС
Мир
FT сообщила о звонке западных лидеров в Киев после интервью Залужного
Армия
Путин разрешил поднять флаги на АПЛ «Красноярск» и «Император Александр III»
Мир
Экс-замглавы МО Украины сообщила о сложной ситуации для ВСУ на пяти направлениях
Мир
В США выразили надежду на возврат Украины «на первые полосы» из-за визита Зеленского
Мир
Польский премьер предостерег Брюссель от разрушающих Евросоюз решений
Происшествия
Из горящего ТЦ в Екатеринбурге эвакуировали 500 человек
Мир
Россиянину Тордену продлили срок заключения под стражей в Финляндии
Политика
В СФ указали на наплевательское отношение Украины к народу ради вступления в ЕС
Мир
В Финляндии допустили открытие границ с РФ при налаживании ситуации
Мир
Военное крыло ХАМАС нанесло ответный ракетный удар по Тель-Авиву
Мир
Минобороны предупредило о применении ВСУ химоружия из-за провала контрнаступления
Мир
На Украине заявили о договоренности по разблокированию границы с Польшей
Общество
ЦИК подтвердила возможность проведения выборов президента РФ в новых регионах
Мир
Пассажиров рейса Стокгольм – Краков эвакуировали из-за задымления на борту

Два пляжа в Санкт-Петербурге благоустроят за счет курортного сбора

0
Фото: пресс-служба комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Санкт-Петербурге курортный сбор в 2024 году планируют направить на полное благоустройство двух пляжей в Курортном районе. Об этом сообщает телеканал «78» со ссылкой на информацию комитета по развитию туризма.

Согласно прогнозам, сумма курортного сбора в 2024 году составит около 300 млн рублей. Средства потратят на преображение пляжей «Ласковый» и «Дюны». Помимо общего благоустройства планируется установка небольших скульптур балтийских нерп.

Кроме того, власти обсуждают финансирование реставрации Московских триумфальных ворот.

Формально курортный сбор ввели в Санкт-Петербурге с 1 октября 2023 года, однако до 1 апреля 2024-го ставка будет нулевой. За сутки фактического проживания в объекте размещения путешественники будут платить 100 рублей, за первый день плата не взимается.

Ранее сообщалось, что с 1 января 2024 года курортный сбор начнут платить туристы в Новороссийске. Плата составляет 30 рублей за сутки с человека.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023