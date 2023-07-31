Курортный сбор начнут взимать в Новороссийске с 1 января 2024 года
В Новороссийске депутаты городской думы утвердили размер курортного сбора. Туристы обязаны будут заплатить по 30 рублей с человека. В случае принятия соответствующего документа законодательным собранием Краснодарского края закон начнет действовать с 1 января 2024 года.
Как сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу городской думы, Новороссийск войдет в перечень городов Кубани, где проводится эксперимент по развитию курортной инфраструктуры.
Предположительно по 30 рублей будут брать с человека в день для тех, кто приедет в Новороссийск на отдых и остановится в гостинице, пансионате, санатории и каком-либо другом месте организованного отдыха. Вырученные средства направят на развитие городской инфраструктуры.
Ранее, 4 июля, сообщалось, что в Санкт-Петербурге с 1 апреля 2024 года начнут взимать курортный сбор. Вырученные средства будут направлены на создание комфортных условий и развития туристической отрасли. Размер курортного сбора за сутки фактического проживания в отеле или хостеле составит 100 рублей с человека.