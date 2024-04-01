Политолог указал на репрессивные методы мобилизации на Украине

Механизм так называемой мобилизации на Украине представляет собой репрессивную практику. Такое мнение «Известиям» 1 апреля выразил политолог Александр Асафов.

Ранее в этот день Минобороны РФ опубликовало видео, на котором пленный военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Борис Мерва рассказал, что его насильно мобилизовали, хотя у него было два микроинсульта и травма головы.

По словам политолога, такие истории показывают, что на Украине уже не идет речи о патриотизме — мобилизация является коммерческим процессом, представляющим собой репрессивные действия со стороны государства, которое фактически решило отправить на смерть мирное население.

«И здесь те действия в нарушение любых медицинских, морально-этических, каких угодно норм с поддержкой первых лиц государства показывают, что украинская власть выполняет ту задачу, которая ей была поставлена, например, тем же [экс-премьером Великобритании] Борисом Джонсоном, который сказал, что мы «будем воевать до последнего украинца», то есть создавать напряжение для России, невзирая ни на какие потери среди мирного населения. Всё это не особо интересует основных выгодоприобретателей этого конфликта, поэтому удивляться тому, что сама государственная машина Украины бесчеловечна, не приходится: у неё задачи заботиться о людях нет», — считает Асафов.

Ранее, 26 марта, газета Politico писала, что всё меньше украинцев готовы добровольно отправиться на фронт, а Киев не может противостоять нехватке людей в рядах Вооруженных сил.

За день до этого жители Закарпатья на Украине перекрыли дороги в районе Мукачево, выступая против массовой мобилизации. Издание «Страна.ua» отмечало, что организаторы мероприятия протестуют из-за «террористических, бандитских методов мобилизации, когда в балаклавах просто бьют и похищают людей с улиц».

Новый законопроект о мобилизации на Украине был внесен 30 января. Он предусматривает рассылку электронных повесток, которые приходят в специальный кабинет призывника, его обязаны завести все военнообязанные. Депутат Верховной рады Ирина Фриз при этом указывала, что новый закон нарушает Конституцию государства.

Военное положение на Украине действует с февраля 2022 года. Тогда же президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Позже Верховная рада неоднократно продлевала его действие. Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещается покидать страну.