Пленный солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) Борис Мерва рассказал, что его мобилизовали, несмотря на два микроинсульта и травму головы.

Мужчина отметил, что шел за молоком, когда рядом с ним остановилась машина от территориального центра комплектования (ТЦК), после проверки документов сотрудники военкомата вручили ему повестку.

«Я явился, но задержался по причине болезни — до сих пор документы (медицинские. — Ред) не могут найти, они затерялись. До призыва у меня было два микроинсульта, травма головы, проблемы с ногами — варикозное расширение вен», — сказал он на видео, предоставленном Министерством обороны России 1 апреля.

Пленный поделился, что перед отправкой в зону боевых действий проходил учение в поселке городского типа Ольгополь Винницкой области. Военнослужащий объяснил, что на два дня приезжали два иностранца и показывали, как правильно «турникеты накладывать». По словам бойца, его подразделение перебросили под Авдеевку, было много раненых, которые не могли дойти до позиций.

«Начали отход, а у меня ноги были отморожены. Я начал отставать. Дрон завис. Я упал, поднимаюсь, парни, которые со мной были, убежали. Темно уже было. Я запутался в «путанке» (колючая проволока. — Ред.), автомат тоже запутался. Снял бронежилет — и в четырех метрах от меня раздался взрыв. Меня отбросило, очнулся в воде. <…> Разведчики посмотрели на меня, спросили: «Ты кто?», а я ответил, что сдаюсь», — указал Мерва.

Украинец отметил, что иностранные инструкторы не смогли подготовить солдат к военным действиям, «отправили на мясорубку», на «ноль».

Ранее, 4 марта, пленный военный ВСУ Сергей Гуд рассказал, что его принудительно мобилизовали, а на медкомиссии проигнорировали его многочисленные заболевания, признав годным. По его словам, в ВСУ забирали и тех, кому было больше 50 лет. Форма, которую выдали мобилизованным, была грязной и порванной, а касок хватило не всем. С позиций украинской армии Гуд попал в плен. Он рассказал, что российские военные хорошо относятся к пленным украинцам.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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