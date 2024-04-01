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Явка на муниципальных выборах в Турции достигла 78%

ЦИК Турции: явка на муниципальных выборах составила не менее 78,11%
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Фото: TASS/Zuma
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Явка на муниципальных выборах в Турции по итогам обработки 99,99% голосов составила 78,11%. Об этом 1 апреля сообщил телеканал TRT Haber со ссылкой на главу Высшей избирательной комиссии страны Ахмета Енера.

Согласно предварительным результатам голосования, кандидаты от оппозиционной Республиканской народной партии Турции Турции (НРП) получат руководство над 35 городами, тогда как у правящей Партии справедливости и развития (ПСР) под контролем останется 24 города.

Еще 10 мест досталось прокурдской партии DEM, а 8 — Партии националистического движения. Остальные четыре места распределились между Новой партией благоденствия, Партией великого единства и Хорошей партией.

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Ранее в этот день президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган признал, что его партия не смогла достичь желаемых результатов на прошедших муниципальных выборах, и пообещал сделать необходимые выводы. При этом в администрации турецкого лидера отвергли призывы о проведении досрочных президентских выборов в стране.

В Турции 31 марта прошли муниципальные выборы, на которых граждане республики выбирали мэров городов, глав муниципалитетов и других органов местной власти. По данным ЦИК, участие в голосовании приняли 61,4 млн избирателей. Оппозиционная НРП впервые за 20 лет обошла правящую ПСР. Под контролем оппозиции помимо управляемых с 2019 года Стамбула, Анкары и Антальи оказались и новые города.

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