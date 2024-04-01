Девять участков дорог закрыли из-за паводка в Алтайском крае

Период активного снеготаяния начался в Алтайском крае. Из-за паводка ограничено движение на девяти участках дорог.

Как уточняет altapress.ru, после подтопления низководного моста закрыли участок на трассе Алейск — Безголосово. Из-за разрушения насыпи земляного полотна нельзя проехать между селами Ащегуль и Каип на дороге Ключи — Петухи — Каип — Ащегуль — Назаровка — Михайловское. Запрещен проезд между селами Гилевка и Завьялово на дороге Ребриха — Шарчино — Корчино — Завьялово —– Леньки — Благовещенка. Подтоплен участок дороги Калининский — Сибирячиха — Александровка между селами Садовое и Сибирячиха.

Есть перекрытые участки на трассах Змеиногорск— Рубцовск — Волчиха — Михайловка — Кулунда — Бурла — граница Новосибирской области, Бурла — Притыка — Орехово — Новоандреевка и Крутиха — Панкрушиха — Хабары — Славгород — граница Республики Казахстан, Новоегорьевка — Титовка — Новичиха, а также Поспелиха — Новичиха — Волчиха.

Реверсивное движение возможно по федеральной трассе А-321 перед населенным пунктом Кулунда, 372-й км и 378-й км.

Ранее, 31 марта, сообщалось, что в Алтайском крае подтоплены 478 домов и 943 приусадебных участка в 40 населенных пунктах. Развернуто три пункта временного размещения, в которых размещено 165 человек, в том числе 30 детей.