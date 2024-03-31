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Число подтопленных домов в Алтайском крае увеличилось до 478

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Фото: t.me/mchs_official
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В Алтайском крае подтопленными остаются 478 домов и 943 приусадебных участка в 40 населенных пунктах, сообщает 31 марта главное управление МЧС РФ по региону.

«Развернуто три пункта временного размещения, в которых размещено 165 человек, в том числе 30 детей. Введено ограничение на девяти участках автодорог», — говорится на сайте ведомства.

В ликвидации последствий подтопления участвуют 2568 человек, 1107 единиц техники, в том числе 325 спасателей и 116 единиц техники от МЧС РФ.

«Делается всё возможное для минимизации последствий прихода талых вод», — заверили в ведомстве.

Накануне сообщалось, что подтоплены 634 приусадебных участка и 87 домов. Наиболее сложная обстановка наблюдалась в Михайловском районе.

В тот же день, 30 марта, начальник регионального главка ведомства Александр Макаров сообщил о введении режима чрезвычайной ситуации.

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29 марта сообщалось о первых подтоплениях в Калужской области. Уровень воды поднялся и в реке Угра. Участок дороги, ведущей в деревню Староскаковское в Дзержинском районе, оказался подтоплен. Стало невозможно добраться до этого населенного пункта на транспорте, объездной дороги нет. Для сообщения с деревней пришлось организовать круглосуточную лодочную переправу.

Также сообщалось, что в муниципалитетах Оренбуржья продолжают вводить режим повышенной готовности из-за сложной ситуации с паводками. На этой неделе список пополнили еще 13 территорий. Таким образом, режим действует уже на территории 23 муниципальных образований.

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