Замбия, Зимбабве и Малави ввели режим национального бедствия из-за засухи

Замбия, Зимбабве и Малави объявили национальную катастрофу из-за сильнейшей засухи, которая уничтожила весь урожай, оставив по меньшей мере 20 млн человек без продовольствия. Об этом 31 марта сообщает газета Politico.

В Малави около 9 млн человек, половина из которых дети, нуждаются в помощи. В Замбии более 6 млн человек также пострадали от засухи, сообщает издание.

«К сожалению, экстремальные погодные условия (изменение климата и повышение температуры. — Ред.), как ожидается, станут нормой в Восточной и Южной Африке в ближайшие годы», — приводит Politico слова регионального директора ЮНИСЕФ Евы Кадилли.

В ЮНИСЕФ также сообщили, что в Восточной и Южной Африке наблюдаются «перекрестные кризисы» экстремальных погодных условий, добавив, что вслед за низкой температурой и сильными наводнениями, которые охватили южноафриканские страны в 2023 году, регион столкнулся с жарой и засухой в 2024 году.

Ранее, 24 марта, президент Малави Лазарус Чаквера объявил чрезвычайное положение в 23 из 28 районов страны из-за наводнений, которые с начала сезона дождей в октябре 2023 года охватили большую часть территории республики. Обширные сельскохозяйственные посевы пострадали в результате того, что оказались под водой.

9 марта на Дубай обрушились аномальные ливни. На кадрах видно, что это вызвало локальное наводнение. Жителям было рекомендовано покидать свои дома только в случае необходимости, учитывая опасные условия на дорогах.

До этого, 1 марта, город Бразилиа на юге бразильского штата Акко пережил сильнейшее наводнение за свою историю. Уровень воды в реке Акко достиг в городе 15,56 м, превысив исторический показатель наводнения 2015 года, когда он составлял 15,55 м. В результате стихии пострадало 75% города.

Также 26 декабря прошлого года стало известно, что по меньшей мере 22 человека погибли в Демократической Республике Конго в результате оползней и наводнений, вызванных проливными дождями.