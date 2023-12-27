В ДР Конго не менее 22 человек погибли из-за проливных дождей

По меньшей мере 22 человека погибли в Демократической Республике Конго в результате оползней и наводнений, вызванных проливными дождями. Об этом сообщили на телеканале ABC News во вторник, 26 декабря.

Как сообщил журналистам телеканала губернатор провинции Касаи в центральном Конго Джон Кабея, сильные дожди идут в районе города Кананга. В результате оползней уже разрушено множество жилых домов и других построек, начаты операции по поиску выживших.

«Обрушение стены привело к гибели 10 человек — всех членов одной семьи в Бикуку», — рассказал губернатор.

По его словам, помимо этой семьи погибли еще не менее 12 человек. Десятки людей числятся пропавшими без вести.

Сообщается также, что наводнения, вызванные проливными дождями, — нередкое явление в некоторых частях Конго, особенно в отдаленных районах.

Ранее, 7 мая, сообщалось о 394 погибших в результате наводнений и оползней на востоке Конго в провинции Южное Киву. Дожди на территории Калехе вызвали разлив рек в четверг, 4 мая, затопив деревни Бушушу и Ньямукуби.