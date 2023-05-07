Реклама
Прямой эфир
Мир
Президент Чехии призвал Киев не спешить с контрнаступлением
Мир
Экс-советник Кучмы призвал Зеленского подать в отставку
Общество
Чернышенко заявил о бесплатной отправке посылок до 10 кг для российских солдат в зоне СВО
Мир
Хмельницкая епархия заявила о попытке захвата сельского храма
Мир
В ДР Конго в результате проливных дождей погибло почти 400 человек
Общество
Правительство РФ поручило подключить 600 объектов инфраструктуры ЛНР к услугам связи
Происшествия
В Курганской области в деревне Юлдус лесной пожар перекинулся на школу и дома
Мир
Съемки пятого сезона «Очень странных дел» перенесли из-за забастовки сценаристов
Спорт
«Зенит» и «Спартак» объявили стартовые составы на матч 26-го тура РПЛ
Общество
Подозреваемый в покушении на Прилепина придумал себе ложное алиби
Мир
В командовании ВСУ сообщили о принятии «оперативных решений» по Артемовску
Происшествия
Очевидцы сообщили о сильном пожаре на западе Москвы
Общество
Прощание с актером Тютрюмовым пройдет в Санкт-Петербурге 10 мая

В ДР Конго в результате проливных дождей погибло почти 400 человек

FP: в ДР Конго из-за наводнений, вызванных дождями, погибло почти 400 человек
0
Фото: REUTERS/Stringer
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Из-за наводнений и оползней на востоке Демократической Республики (ДР) Конго в провинции Южное Киву погибли 394 человека. Об этом сообщает France Press в воскресенье, 7 мая, со ссылкой на представителей местной администрации.

Уточняется, что тела были найдены в поселках Бушушу, Ньямукуби и на озере Киву.

Власти ДР Конго объявили 8 мая днем национального траура по погибшим из-за наводнений.

Дожди на территории Калехе в провинции Южное Киву вызвали разлив рек в четверг, 4 мая, затопив деревни Бушушу и Ньямукуби.

Всероссийский потоп: крупнейшие наводнения XXI века
Какой ущерб нанесла стихия регионам нашей страны

Наводнения и оползни не редкость в провинции Южное Киву, которая граничит с Руандой. Сильные дожди также вызвали наводнения и оползни в Руанде на этой неделе, в результате чего погибли 130 человек и было разрушено более 5000 домов.

Ранее, 27 апреля, стало известно, что в США река Миссисипи вышла из берегов из-за таяния снега. Уровень воды в реке продолжает повышаться, некоторые города вдоль водоема находятся под угрозой.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023