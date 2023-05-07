В ДР Конго в результате проливных дождей погибло почти 400 человек
Из-за наводнений и оползней на востоке Демократической Республики (ДР) Конго в провинции Южное Киву погибли 394 человека. Об этом сообщает France Press в воскресенье, 7 мая, со ссылкой на представителей местной администрации.
Уточняется, что тела были найдены в поселках Бушушу, Ньямукуби и на озере Киву.
Власти ДР Конго объявили 8 мая днем национального траура по погибшим из-за наводнений.
Дожди на территории Калехе в провинции Южное Киву вызвали разлив рек в четверг, 4 мая, затопив деревни Бушушу и Ньямукуби.
Наводнения и оползни не редкость в провинции Южное Киву, которая граничит с Руандой. Сильные дожди также вызвали наводнения и оползни в Руанде на этой неделе, в результате чего погибли 130 человек и было разрушено более 5000 домов.
Ранее, 27 апреля, стало известно, что в США река Миссисипи вышла из берегов из-за таяния снега. Уровень воды в реке продолжает повышаться, некоторые города вдоль водоема находятся под угрозой.