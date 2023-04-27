Река Миссисипи выходит из берегов из-за обильного таяния снега

В США река Миссисипи вышла из берегов из-за таяния снега. Дальнейший подъем воды может привести к одному из самых сильных наводнений за 20 лет, передает телеканал «Известия». Уровень воды в реке продолжает повышаться, некоторые города вдоль водоема находятся под угрозой. Экстренные службы региона переведены на усиленный режим работы. Специалисты используют военное оборудование для откачки воды.

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