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Минкульт РФ обсудит с силовиками правила проведений массовых мероприятий

Любимова: Минкультуры обсудит с силовиками проведение в России будущих мероприятий
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Министерство культуры РФ обсудит с силовыми ведомствами правила подготовки массовых мероприятий и вопрос усиления мер безопасности в учреждениях культуры. Об этом 1 апреля в интервью ТАСС заявила глава Минкульта Ольга Любимова.

По словам министра, после произошедшего теракта в «Крокус Сити Холле» усилены меры безопасности в культурно-досуговых учреждениях и в местах проведения мероприятий. Любимова отметила, что нормативы и правила существуют, на предстоящей встрече Минкультуры с коллегами из силовых структур планируется обсудить и актуализировать эту повестку.

«В Государственной думе в ближайшие дни пройдет совместный диалог с коллегами из силовых ведомств. И речь касается не только музеев, но и всей специфики работы и проведения культурно-массовых мероприятий. Обсуждаем и советуемся с профессионалами в этой области, как правильно подготовить международные мероприятия, молодежные мероприятия, детские мероприятия. Как правильно подготовить соответствующий репертуар в течение года, тоже обсуждается», — рассказала Любимова.

Кроме того, вопрос обеспечения охраны касается не только учреждений культуры — театров, музеев, концертных площадок, но и творческих вузов и библиотек, где также большое скопление людей.

Также она напомнила, что в ведении Минкультуры находится 51 творческий вуз. Она добавила, что предстоят серьезная подготовка и обсуждение обеспечения мер безопасности в университетах и общежитиях. Любимова указала, что эта задача является приоритетной для ректоров творческих вузов.

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Ранее, 26 марта, вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что работа по пересмотру ряда правил охраны социальных объектов началась еще до теракта в «Крокусе».

За день до этого генпрокурор РФ Игорь Краснов указал на необходимость актуализировать паспорта безопасности объектов с массовым пребыванием людей после случившегося. По его оценке, масштаб произошедшего оказался несопоставим с положениями законодательства о безопасности на таких объектах.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. В здание ворвались террористы в камуфляже, устроили стрельбу и подожгли концертный зал. ГУ МЧС России по Московской области 30 марта сообщило, что в результате теракта погибли 144 человека, среди них пятеро детей. Число пострадавших выросло до 551. Возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»). В ФСБ России сообщили, что после совершения теракта нападавшие собирались пересечь границу РФ с Украиной, у них были контакты на украинской стороне. Арестованы девять человек, в том числе четверо непосредственных исполнителей теракта. Все четверо являются иностранными гражданами.

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