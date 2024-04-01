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Иностранцы должны будут заново сдавать экзамены на права

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Фото: РИА Новости/Петр Чернов
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С 1 апреля водительские удостоверения иностранных граждан можно будет обменять на российские, заново сдав экзамен, следует из изменений в ФЗ «О безопасности дорожного движения».

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Теперь выданные в других странах права будут считаться действительными только в течение года после получения их владельцем гражданства РФ или вида на жительство в России.

Для замены прав категорий М, А, В и подкатегорий А1, В1 иностранцам достаточно будет сдать теоретический экзамен, а для обмена национальных прав на грузовики и автобусы (С и D) — и теорию, и практику.

«Указанные требования не распространяются в отношении граждан государств, законодательство которых закрепляет использование русского языка в качестве официального», — заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Обмен национальных водительских удостоверений республик Абхазия, Казахстан, Киргизия и Южная Осетия будет осуществляться после сдачи теоретического экзамена, а удостоверений Республики Беларусь — без них, пояснила она.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Категории свернуть: иностранцам придется сдавать экзамен для обмена прав

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