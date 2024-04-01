Кому нужно поменять водительские права с 1 апреля 2024: полный список

С 1 апреля 2024 года в России вступают в силу новые правила, касающиеся водительских удостоверений. Водители с иностранными правами и документами международного образца обязательно должны будут получить российское водительское удостоверение, чтобы законно передвигаться по стране на автомобиле. Нововведение позволит лучше контролировать прохождение водителями медосмотра и выявлять приезжих, продолжающих водить машину в России даже после лишения российских прав. Подробнее о том, сколько можно ездить с иностранными правами и какие еще изменения для водителей будут действовать с 1 апреля 2024 года, рассказывают «Известия».

Водительское удостоверение с 1 апреля 2024: кому нужно поменять

С началом апреля в России устанавливаются новые правила для водителей. Согласно поправкам к статьям 25 и 26 Федерального закона «О безопасности дорожного движения» (ФЗ № 196 от 10.12.1995), некоторые категории водителей, имеющие иностранные права и права международного образца, должны в обязательном порядке получить российские водительские удостоверения.

Нововведения распространяются на тех, кто получил вид на жительство (ВНЖ) или гражданство РФ. Им необходимо сменить права в течение года после признания их гражданами или выдачи ВНЖ. Также это касается тех граждан России, которые въехали на территорию страны впервые с момента получения иностранных прав. На замену документа им предоставляется срок один год.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Соответственно, иностранные национальные и международные водительские права будут действовать на территории России в течение года. После истечения этого срока потребуется их заменить, иначе вождение машины в РФ будет признанно незаконным.

Исключение составляют водители, имеющие водительское удостоверение, выданное в Белоруссии. Гражданам республики с ВНЖ в России водительские права менять не нужно. Кроме того, если граждане РБ захотят получить российские права, то они могут не сдавать экзамены.

Обновленный закон будет работать следующим образом. У человека, получившего гражданство РФ в марте 2024 года, есть 11 месяцев, чтобы сделать российское водительское удостоверение. Если же гражданство было получено годом ранее, в марте 2023 года, то права нужно будет менять сразу, начиная с 1 апреля.

В случае, если за установленный срок автомобилист не успеет получить российское водительское удостоверение, то по закону, его отстранят от управления автомобилем, а также назначат штраф в размере 5–15 тыс. рублей. Проверять у водителей-иностранцев и у россиян с иностранными правами срок действия документов инспекторы ГИБДД будут, сверяя данные с информацией в паспорте.

Поправки ввели в том числе для обязательного медицинского осмотра , который должны проходить все автомобилисты раз в 10 лет. Но поскольку иностранные права выдаются бессрочно, оценить состояние здоровья водителя становится проблематично. Нововведения обяжут водителей с гражданством России, которым требуется оформление российских прав, пройти медосмотр, тем самым снизив угрозу аварийных ситуаций на дорогах, совершенных по состоянию здоровья.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Кроме того, поправки в законе помогут решить проблему с «гастролерами» . Так называют водителей, которые, лишившись прав в России, возвращаются домой, восстанавливают там свои иностранные права, а затем снова приезжают в Россию и продолжают нарушать ПДД. С апреля 2024 года воспользоваться «серой» схемой станет невозможно, что также должно положительно сказаться на безопасности водителей и пешеходов.

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Другие важные изменения для водителей с 1 апреля 2024: последние новости

С 1 апреля для автомобилистов вступят в силу и другие важные изменения. Согласно постановлению правительства (№ 2269 от 23.12.2023), автомобилистам, у которых срок действия водительских прав истекает до 31 декабря 2025 года включительно, продлят действие документов на три года, в ближайшее время им не придется пересдавать экзамены.

Изменения подготовили и для тех, кто только собирается получать водительское удостоверение. С 1 апреля 2024 года изменился регламент МВД по сдаче практического экзамена в ГИБДД и выдачи прав.

По новому регламенту, после трех неудачных попыток сдачи теории или практики, пересдачу назначат только через полгода , а не через три месяца, как было ранее. При этом теперь новый экзамен могут назначить и позже, но не позднее девяти месяцев со дня последней попытки.

Также увеличился срок допуска к экзамену после лишения прав за нетрезвое вождение или не пройденное медосвидетельствование на состояние опьянения. Если раньше можно было сдавать теорию, когда прошло больше половины установленного срока лишения прав, то теперь переэкзаменовка будет проводится только спустя год после вынесения постановления об административном правонарушении.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Кроме того, расширился список документов, которые требуются для экзамена на права . Теперь помимо заявления на сдачу экзамена, паспорта, документа об окончании автошколы, квитанции об оплате госпошлины и медицинской справки, понадобится СНИЛС, а для иностранцев — нотариальный перевод паспорта.

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Сами правила сдачи практического экзамена упростили. С 1 апреля число штрафных баллов, получение которых допускается на экзамене по вождению, увеличили с 5 до 7.

К сдаче экзамена больше не будут допускать :

— граждан, лишенных водительских прав ;

— уклонистов, не явившихся в военкомат по повестке (они также не смогут продлевать права);

— тех, кто не выполнил условия возврата прав после окончания срока их лишения;

— людей, лишенных права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством;

— учеников «серых» школ . Это касается учебных заведений, где материально-техническая база существует только «на бумаге». Например, у автошколы нет тренажеров, площадок или других необходимых элементов.

Фото: РИА Новости/Александр Сухов