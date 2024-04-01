Резиденцию премьера Ливии обстреляли противотанковыми снарядами

Резиденция премьер-министра Ливии Абдельхамида Дбейбы подверглась обстрелу. Об этом в ночь на 1 апреля сообщило агентство Reuters со ссылкой на ливийского министра.

По данным издания, резиденцию обстреляли противотанковыми реактивными снарядами.

«В результате атаки никто не пострадал», — сообщило издание.

Ранее, 23 ноября, сообщалось о согласовании парламентом Ливии со спецпредставителем Организации Объединенных Наций (ООН) очередных шагов по формированию правительства и проведению выборов. Усилия Триполи и ООН по привлечению различных соперничающих группировок Ливии к проведению выборов являются основным направлением дипломатии здесь в течение многих лет, однако прогресс на пути к голосованию пока оставался незначительным.

После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году в стране продолжились вооруженные конфликты между различными группировками. В Ливии до весны 2021 года сохранялось двоевластие: на востоке заседал избранный народом парламент, сотрудничающий с Ливийской национальной армией маршала Халифы Хафтара, а на западе, в столичном Триполи, — сформированное при поддержке ООН и Евросоюза правительство национального согласия.

В марте 2021 года к присяге перед депутатами палаты представителей (парламент) было приведено ливийское Правительство национального единства (ПНЕ) Абдель Хамида Дбейбы.