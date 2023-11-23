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Парламент Ливии согласовал с ООН новые шаги по формированию правительства

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Фото: Global Look Press/Eskinder Debebe/UN Photo
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Парламент Ливии в четверг, 23 ноября, согласовал со спецпредставителем Организации Объединенных Наций (ООН) очередные шаги по формированию правительства и проведению выборов.

По словам спикера парламента Ливии Агила Салех, которые приводит «РИА Новости», меры для формирования нового правительства в Ливии будут приняты до конца декабря, а сам срок формирования составит восемь месяцев.

«Период, который будет предоставлен новому правительству, составит восемь месяцев. Он будет небольшим, и его конкретные задачи состоят в работе по завершению избирательного процесса, таким образом, ему будет предоставлено восемь месяцев для проведения выборов», — отметил Салех, добавив, что могут возникнуть некоторые обстоятельства, по которым эти сроки могут измениться в пределах разумного.

Усилия Триполи и ООН по привлечению различных соперничающих группировок Ливии к проведению выборов являются основным направлением дипломатии здесь в течение многих лет, однако прогресс на пути к голосованию пока оставался незначительным.

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После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году в стране в продолжились вооруженные конфликты между различными группировками. В Ливии до весны 2021 года сохранялось двоевластие: на востоке заседал избранный народом парламент, сотрудничающий с Ливийской национальной армией маршала Халифы Хафтара, а на западе, в столичном Триполи, — сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия.

В марте 2021 года к присяге перед депутатами палаты представителей (парламент) было приведено Ливийское Правительство национального единства (ПНЕ) Абдель Хамида Дбейбы.

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