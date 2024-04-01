Итальянский теннисист Синнер выиграл турнир серии «Мастерс» в Майами

Итальянский теннисист Янник Синнер 31 марта обыграл представителя Болгарии Григора Димитрова в финале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии «Мастерс» в Майами.

Матч продолжался 1 час 14 минут и завершился со счетом 6:3, 6:1.

После победы в турнире Синнер впервые в карьере станет второй ракеткой мира, обойдя в рейтинге испанца Карлоса Алькараса. Для 22-летнего спортсмена это 13-й титул в АТР-туре, сообщает «Спорт-Экспресс».

Призовой фонд «Мастерса» превышает $8,7 млн.

Ранее, 30 марта, уроженка Москвы Елена Рыбакина, выступающая под флагом Казахстана, не смогла завоевать титул на турнире серии «Мастерс» в Майами, проиграв американке Даниэль Коллинз.

29 марта российский теннисист Даниил Медведев проиграл итальянскому спортсмену Яннику Синнеру в полуфинальном матче турнира АТР серии «Мастерс» в Майами, Флорида, США.