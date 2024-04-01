Главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский соврал об успехах украинской армии на передовой. Такое заявление 30 марта сделал главный редактор сайта «Цензор.нет» и экс-советник министра обороны Украины Юрий Бутусов в своем видеоблоге на YouTube.

«Слова о том, что количество возвращенных нами позиций превышает количество потерянных не отвечает действительности», — отметил журналист.

Кроме того, Бутусов подчеркнул, что слова Сырского о том, что российская армия не смогла значительно продвинуться на стратегических направлениях, «тоже не отвечают действительности». Вооруженные силы (ВС) РФ, по всем данным, добавил он, продвигаются вперед и уже заняли значительные территории.

Ранее, 30 марта, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что украинская армия сталкивается со сложной ситуацией на передовой, а у России сохраняется преимущество в живой силе, артиллерийских и минометных снарядах. Он добавил, что сейчас Украина занимается подготовкой «мощных линий обороны» на всех направлениях, где продвигаются Вооруженные силы России.

28 марта президент Украины Владимир Зеленский признал, что ВСУ не готовы к обороне в случае крупного наступления российских войск. По словам украинского лидера, в Киеве ожидают наступления армии РФ в конце мая или июне. Зеленский также отметил, что у российских войск есть «бесконечное количество ракет и снарядов», тогда как у Украины «почти не осталось артиллерии».

В тот же день газета Financial Times написала, что РФ удерживает инициативу на фронте из-за снарядного голода и дефицита живой силы ВСУ. Кроме того, ресурсы Киева были истощены в Артемовске (украинское название — Бахмут), после чего последовало провальное контрнаступление украинской армии, отметили журналисты.

До этого, 14 марта, журналист Дэвид Бреннан в статье для журнала Newsweek написал, что заявление президента Украины Владимира Зеленского об улучшении ситуации на фронте для украинских войск не соответствует действительности. Он отметил, что, вопреки словам Зеленского, российские войска добиваются новых территориальных успехов. При этом они продвигаются на всех участках фронта, подчеркнул автор.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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