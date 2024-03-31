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В Видном дольщики рассказали о задержке выдачи квартир почти на полгода

Более 100 дольщиков почти полгода не могут получить квартиры в ЖК в Видном
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Более сотни дольщиков в жилом комплекса «Горки парк» компании «Самолет» в подмосковном Видном уже около полугода не могут получить свои квартиры.

Одна из собственников Дарья рассказала «Известиям», что обманутые дольщики, которые около полугода не мог получить свое жилье, собираются инициировать обращение к президенту России Владимиру Путину, также инициативная группа собирается обратиться в правительство РФ, в прокуратуру и Следственный комитет.

Так, рассказывает Дарья, инициативная группа собиралась встретиться у офиса продаж «собрать подписи, тихо, мирно собрать подписи и разойтись». В свою очередь, когда пришли люди, менеджеры офиса вызвали руководство, собеседница предположила, что это был заместитель ответственного за строительство на объектах.

Представитель компании нам сказал, отмечает Дарья, что 99% первой очереди, там пять домов, готово. Она добавила, что после этого дольщики попросили, чтобы их впустили на стройку — посмотреть на состояние домов, чтобы оценить готовность квартир.

«Взяли двоих людей, провезли их по домам — никаких 99% готовности они не увидели. В каких-то квартирах нет потолков, полов, в каких-то квартирах — ничего нет. Только часть квартир стояли готовые закрытые», — говорит Дарья.

Кроме того, собеседница заявила, что в жилье собственников живут рабочие.

«Так, люди, которые покупали первичное жилье, будут заезжать во вторичное», — резюмировала Дарья.

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Ранее, 2 августа, Фонд развития территорий (ФРТ) сообщил, что риск превратиться в долгострои имеют 75 жилых домов. По информации единого реестра проблемных объектов, в России сейчас числится 891 долгострой — так, их число может увеличиться на 8,4%.

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