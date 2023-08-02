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В России спрогнозировали рост числа домов-долгостроев на 8,5%

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Риск превратиться в долгострои имеют 75 жилых домов, сообщил Фонд развития территорий (ФРТ) в ответ на запрос президиума генсовета партии «Единая Россия». По информации Единого реестра проблемных объектов, в России сейчас числится 891 долгострой — так, их число может увеличиться на 8,4%.

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Квартиры в проблемных домах приобрели почти 5 тыс. человек, рассказал «Известиям» руководитель рабочей группы «Единой России» по защите прав дольщиков, депутат Госдумы Александр Якубовский.

Эти дома строятся по старым правилам долевого строительства, когда покупатели квартир отдавали свои деньги напрямую девелоперу. Фонд развития территорий ведет мониторинг деятельности застройщиков, которые начали возводить объекты до введения механизма использования эскроу-счетов, пояснили «Известиям» в ФРТ.

В 2019 году, чтобы решить проблему обманутых дольщиков, такую схему заменили механизмом эскроу-счетов и проектного финансирования.

«Сегодня основная причина, по которой новостройки становятся проблемными, — это неграмотно построенная финансовая модель проекта, не учитывающая риски удорожания стройматериалов», — сказал Александр Якубовский.

Механизм эскроу-счетов значительно снизил риски появления долгостроев, подчеркнул он.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Тонкие достройки: число обманутых дольщиков может увеличиться на 5 тысяч

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