Перетягивание Канады: демонтированный нацистский памятник может вернуться

Демонтированный памятник первой украинской дивизии CC «Галичина» в Канаде может быть возвращен на свое место по окончании реставрации. Об этом сообщили «Известиям» в посольстве РФ. При этом российская сторона призывает Оттаву убрать бюст Шухевича и нацистский мемориал на кладбище святого Михаила в Эдмонтоне. По словам посла Олега Степанова, Москва рассчитывает, что у канадских политиков хватит решимости дать отпор почитателям подобных «памятников». Однако эксперты отмечают, что ни одна серьезная политическая сила в Канаде сейчас не может позволить себе антиукраинские шаги, поскольку это может оттолкнуть большое количество потенциальных избирателей — канадцев украинского происхождения.

Нацистские памятники в Канаде

В канадском городе Оквилле в провинции Онтарио 8 марта 2024 года демонтировали памятник первой украинской дивизии CC «Галичина», участвовавшей в годы Второй мировой войны в карательных операциях против партизан и мирного населения. По словам российского посла в Канаде Олега Степанова, МИД России, неравнодушные активисты и журналисты на протяжении долгого времени требовали убрать это позорное пятно на карте пригорода Торонто.

— Отметим и то, что возмущение русской общины властями игнорировалось — в контексте попыток отмены здесь, в Канаде, всего русского, — добавил он.

По его словам, решение о сносе было принято после вмешательства ряда еврейских НПО, возмущенных отсутствием должной реакции официальной Оттавы на чествование в канадском парламенте укронацистского приспешника Ярослава Гунько.

— Надо сказать, после разрушения объекта жители города вздохнули с облегчением, — рассказал «Известиям» Олег Степанов. — При этом в здешних пробандеровских кругах циркулирует новость о том, что кенотаф на реставрации и будет возвращен на свое место по окончании работ.

«Известия» направили запрос в мэрию Оквилла относительно вероятности возвращения нацистского памятника на место, где он ранее находился.

Россия, по словам посла, «рассчитывает, что у канадского политического класса хватит ума и смелости дать отпор почитателям нацистских мемориалов».

— Важно не останавливаться на достигнутом и сравнять с землей бюст Романа Шухевича и нацистский мемориал на кладбище святого Михаила в Эдмонтоне, остающихся местом поклонения для неонацистов, — заключил Олег Степанов.

Инцидент с чествованием эсэсовца

Впрочем, заведующий отделом Канады Института США и Канады им. Г.А. Арбатова Дмитрий Володин считает, что в нынешних условиях со стороны Канады подобные действия маловероятны. Канада, как и большинство западных стран, взяла курс на поддержку Киева и разрыв отношений с РФ. При этом для Оттавы разрушение связей с Москвой не столь болезненно, как, например, для тех же государств Евросоюза, включая Германию.

Россия не входит в число приоритетных торгово-экономических, инвестиционных и политических партнеров Канады и в краткосрочном плане не вызывает у Оттавы особого интереса. С 2014 года Оттава регулярно вводила антироссийские санкции. Канада стала одной из первых стран, заявившей об отказе от импорта российской нефти и нефтепродуктов.

С февраля 2022 года Канада выделила более $13,3 млрд на поддержку Украины, включая военную помощь на сумму $4 млрд.

При этом даже после скандала с эсэсовцем Ярославом Гунько в сентябре 2023 года, когда в заседании парламента страны принял участие 98-летний боец дивизии СС «Галичина», премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что Оттава не станет менять позицию в отношении Киева. Тогда он пообещал поддерживать Украину «столько, сколько потребуется и чего бы это ни стоило».

— Случившееся было глубоко позорным не только для парламентариев, но также и для Канады. Мы твердо стоим с Украиной, продолжим обеспечивать военной, гуманитарной, финансовой и дипломатической помощью, — сказал он в выступлении в канадской палате общин.

Спикер палаты общин Канады Энтони Рота, который вместе с Зеленским, присутствовавшим на заседании, бурными овациями приветствовали Гунько, извинился перед общественностью за инцидент. Он заявил, что сожалеет о своем решении, и подал в отставку.

Россия направила в компетентные канадские органы запрос на экстрадицию Ярослава Гунько. Однако Канада отказала в его выдаче со ссылкой на отсутствие договора об экстрадиции между Москвой и Оттавой.

— Иллюзий, что официальная Оттава выдаст Гунько, разумеется, мы не питаем. В прошлом ни одного из гитлеровских приспешников, чья вина была очевидна, а сами они свою службу в СС не только не скрывали, но и гордились тем, что воевали с Советами, воевали с русскими, канадцы не экстрадировали, — заявил еще в прошлом году замдиректора департамента информации и печати МИД России Алексей Зайцев.

Тем не менее российская сторона пообещала задействовать все возможные политико-дипломатические каналы, чтобы служивший в дивизии СС «Галиция» нацист понес справедливое наказание.

Почему Оттава помогает Киеву

То, что Канада закрывает глаза на памятники нацистам и допускает чествование преступников, связано не только с противостоянием коллективного Запада и РФ. Согласно последней переписи населения в Канаде, в 2021 году в стране проживало 1,3 млн граждан украинского происхождения. Они составили 3,5% от всего населения, что поместило их на десятое по величине место среди различных этнических групп.

— На данный момент диаспора составляет не менее 1,5 млн. Возможно, сейчас уже и 1,8 млн человек из 40 млн населения Канады, — отметил Дмитрий Володин.

История переселения украинцев в Канаду берет начало в 1891 году. Но основной поток пришелся на мигрантов, которые прибыли сюда после Второй мировой в поисках безопасности, рассказал «Известиям» главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев. По его словам, украинская диаспора достаточно прочно осела и пустила корни в некоторых провинциях Канады, в основном западных и восточных. Эксперт отметил, что часть переселенцев финансово поддерживалась соответствующими спецслужбами и организациями, которые использовали их для достижения внешнеполитических целей.

— И США, и Канада активно вели идеологическую борьбу с СССР, ими были созданы определенного рода центры пропагандистского воздействия из бывших коллаборационистов, которые раньше служили нацистской Германии, а теперь были вплетены в общую канву стран НАТО, в том числе и Канады, — обратил внимание Владимир Васильев, — В данном случае диаспора была достаточно агрессивной, и в этом плане она здесь нашла, если так можно выразиться, свое место в арсенале инструментов канадской внешней политики.

При этом важно учитывать не только численность украинцев, но и то, что они довольно компактно расселены. Это сплоченная группа, имеющая прочные связи в высших эшелонах власти.

— Поскольку каждый депутат канадской палаты общин избирается от конкретного округа (там нет голосования по партийным спискам), то получается довольно много избирательных округов с высокой долей украинцев. Таким образом, канадские избиратели украинского происхождения получают возможность влиять на результаты парламентских выборов во многих избирательных округах, — уточнил Дмитрий Володин.

Кроме того, по его словам, у украинской диаспоры есть «свои» люди в парламенте и в правительстве. В настоящее время второй человек в правительстве — министр финансов и заместитель премьер-министра, канадка украинского происхождения Христя Фриланд, которая известна крайне жесткой позицией в отношении России. В таких обстоятельствах ни одна серьезная политическая сила в Канаде не может позволить себе антиукранские шаги, поскольку это может оттолкнуть канадцев украинского происхождения и по совместительству потенциальных избирателей, заключил Дмитрий Володин.

Остается напомнить, что Канада признала независимость Украины 2 декабря 1991 года, став первой страной НАТО, которая это сделала.