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МИД передал Украине требования об аресте и выдаче причастных к терактам в России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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МИД России в связи с рядом терактов в РФ передал властям Украины требования об аресте и выдаче всех причастных лиц, сообщило дипведомство 31 марта на сайте.

Также российская сторона требует немедленно прекратить поддержку терроризма и возместить ущерб жертвам. Нарушение конвенций по антитеррору повлечет ответственность для Украины, добавили там.

В числе требований МИД РФ выдвинут арест главы Службы безопасности Украины Василия Малюка, который признал, что украинская сторона организовала подрыв Крымского моста в октябре 2022 года. Также он раскрыл детали организации и других террористических актов на территории РФ.

Ведомство обратило внимание на то, что следы последних терактов ведут на Украину.

«Совершенный 22 марта в городе Красногорске и шокировавший весь мир кровавый террористический акт — далеко не первая террористическая атака против нашей страны за последнее время», — указал МИД.

В этой связи министерство напомнило, что другие теракты стоили жизни журналистам Дарье Дугиной и Максиму Фомину (Владлен Татарский), также был ранен писатель Евгений (Захар) Прилепин, погиб его водитель. В результате покушения на Татарского при взрыве в кафе в Санкт-Петербурге пострадали 42 человека. В ходе подрыва Крымского моста в октябре 2022 года погибли пять человек. Убийствами и увечьями мирных граждан, в числе которых дети, сопровождались рейды организации «Русский добровольческий корпус» (РДК, организация признана террористической и запрещена в РФ).

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Ранее, 29 марта, в Следственном комитете (СК) РФ заявили, что по указанию координатора после совершения теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» обвиняемые должны были пересечь границу России и Украины, чтобы прибыть в Киев для получения вознаграждения.

Обвиняемые в ходе допросов подтвердили, что их действия — как на этапе подготовки преступления, так и после него — курировал некий мужчина через голосовые сообщения в мессенджере Telegram. Он им представлялся под псевдонимом.

Днем ранее, 28 марта, СК получил доказательства связи террористов, напавших на «Крокус», с украинскими националистами. Это удалось установить благодаря исследованию их технических устройств и анализу сведений о финансовых операциях.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. В здание ворвались террористы в камуфляже, устроили стрельбу и подожгли концертный зал. ГУ МЧС России по Московской области 30 марта сообщило, что в результате теракта погибли 144 человека, среди них пятеро детей. Число пострадавших выросло до 551.

Возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»). В ФСБ России сообщили, что после совершения теракта нападавшие собирались пересечь границу РФ с Украиной, у них были контакты на украинской стороне.

Арестованы девять человек, в том числе четверо непосредственных исполнителей теракта. Все четверо являются иностранными гражданами.

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