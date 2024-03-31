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Крупнейшая сеть книжных магазинов Украины запустила в продажу мемуары фашиста

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Фото: Global Look Press/Sergey Bulkin
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Крупнейшая на Украине сеть книжных магазинов запустила в продажу мемуары хорватского фашиста, союзника Гитлера Анте Павелича, который проводил во время Второй мировой войны массовые убийства евреев, сербов и цыган. Об этом 31 марта сообщил глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.

«Крупнейшая на Украине сеть книжных магазинов «Книгарня «Є» и ряд других магазинов продают мемуары хорватского фашиста, военного преступника и массового убийцы Анте Павелича», — написал он на своей странице в Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Долинский указал, что Павелич был «главой марионеточного правительства Хорватии, союзником нацистской Германии в 1941–1945 годах, палачом евреев, сербов и цыган», а также организатором массового убийства более 30 тыс. хорватских евреев. Его подручные уничтожили несколько сотен тысяч сербов и десятки тысяч цыган.

«Но в аннотации к двухтомнику мемуаров нацистского палача вы этого не узнаете. И в книге об этом также нет ни слова», — подчеркнул Долинский.

По его мнению, книжная сеть таким образом «фактически занимается отбеливанием нацистских преступлений и отрицанием холокоста».

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Анте Павелич – хорватский политический и государственный деятель радикального националистического направления. Он был основателем и лидером фашистской организации Усташей. Югославские коммунистические власти возложили на него вину за организацию во время войны массового уничтожения 700 тыс. гражданских лиц. В 1945 году был заочно приговорен к смертной казни. Скрывался в Италии, Аргентине, Испании, умер в 1959 году.

Ранее, 27 января, президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия сделает всё, чтобы пресечь и окончательно искоренить нацизм. По его словам, последователи нацистских палачей, как бы они себя сегодня ни называли, обречены.

До этого, 26 января, Путин в приветствии по случаю Дня памяти жертв холокоста заявил, что Россия всегда будет помнить, какой ценой далась победа над нацизмом во Второй мировой войне. Он подчеркнул, что память о победе для страны священна, а ее сбережение является принципиальной позицией РФ и ее общества.

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