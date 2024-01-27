Путин заявил о намерении России сделать всё для окончательного искоренения нацизма

Россия сделает всё, чтобы пресечь и окончательно искоренить нацизм. Об этом заявил в субботу, 27 января, президент России Владимир Путин.

«Мы сделаем всё, чтобы пресечь и окончательно искоренить нацизм. Последователи нацистских палачей, как бы они себя сегодня ни называли, обречены», — сказал российский лидер на церемонии открытия мемориала в память о мирных жителях СССР — жертвах нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны.

Путин указал, что ничего не сможет остановить стремление миллионов людей не только в РФ, но и на всей планете к «подлинной свободе, справедливости, миру и безопасности».

По словам президента, преступления нацистов не имеют срока давности и являются карательными акциями.

«Наше сострадание передается от поколения к поколению и не имеет срока давности. Как не имеют его преступления гитлеровских изуверов и их пособников — тех, кто хладнокровно планировал и жестоко творил геноцид советского народа», — сказал он.

Кроме того, глава российского государства отметил, что киевский режим продолжает убийства мирных граждан, а в странах Европы русофобию продвигают как официальную политику.

Ранее, 26 января, Путин в приветствии по случаю Дня памяти жертв холокоста заявил, что Россия всегда будет помнить, какой ценой далась победа над нацизмом во Второй мировой войне. Он подчеркнул, что память о победе для страны священна, а ее сбережение является принципиальной позицией РФ и ее общества.