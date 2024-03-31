Один человек пострадал при пожаре на турбазе в Краснодарском крае

Пожар произошел на туристической базе «Водолей» в Апшеронском районе Краснодарского края, пострадал один человек. Об этом в воскресенье, 31 марта, сообщил краевой оперштаб МЧС в своем Telegram-канале.

На кадрах, распространенных очевидцами в соцсетях, можно увидеть, как пламя охватило практически всё здание.

Предварительно установлено, что причиной возгорания могла стать вспышка газовоздушной смеси из газового баллона.

«По информации администрации Апшеронского района, 31 марта в 13:05 (совпадает с мск. — Ред.) поступила информация о возгорании на турбазе «Водолей», расположенной вдоль трассы из хутора Красного Дагестана к станице Нижегородской. <…> Одного пострадавшего с переломом доставили в местную центральную районную больницу», — проинформировали в ведомстве.

Открытое горение на площади 500 кв. м ликвидировано, погибших нет. С места эвакуированы 50 человек, детей среди них нет.

Ранее в этот день в деревне Брехово Московской области загорелся рыбный цех на площади 900 кв. м, сообщали в МЧС. Идут работы по ликвидации возгорания, с места самостоятельно эвакуировались три человека.