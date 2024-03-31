В Подмосковье загорелся рыбный цех на площади 900 кв. м
В деревне Брехово Московской области загорелся рыбный цех на площади 900 кв. м. Об этом 31 марта сообщила пресс-служа МЧС России.
«В деревне Брехово горит рыбный цех. Площадь пожара — 900 кв. м. Самостоятельно эвакуировались три человека», — говорится в сообщении в Telegram-канале.
В ведомстве отметили, что пожарно-спасательные подразделения уже ведут работы по ликвидации возгорания на месте происшествия.
Накануне, 30 марта, пожар произошел в здании МГТУ имени Баумана в Москве. По предварительным данным, огонь охватил чердак здания. Наблюдалось плотное задымление. Спустя примерно 10 минут пожар был локализован на 40 кв. м.