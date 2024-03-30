Пожар произошел в здании МГТУ имени Баумана в Москве

В здании МГТУ имени Баумана в Москве 30 марта произошел пожар. Кадры есть в распоряжении «Известий».

По предварительным данным, огонь охватил чердак здания. Наблюдается плотное задымление.

На месте работают экстренные службы.

Спустя примерно 10 минут пожар был локализован на 40 кв.м.

26 марта в Красноярском крае при пожаре в жилом доме погибла годовалая девочка. По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.