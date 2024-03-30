Пожар произошел в здании МГТУ имени Баумана в Москве
В здании МГТУ имени Баумана в Москве 30 марта произошел пожар. Кадры есть в распоряжении «Известий».
По предварительным данным, огонь охватил чердак здания. Наблюдается плотное задымление.
На месте работают экстренные службы.
Спустя примерно 10 минут пожар был локализован на 40 кв.м.
26 марта в Красноярском крае при пожаре в жилом доме погибла годовалая девочка. По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.