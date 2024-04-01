Реклама
Прямой эфир
Мир
Россия передала требования по антитеррору к Украине через Минск
Мир
Эрдоган назвал условия для одобрения кандидатуры на должность генсека НАТО
Экономика
В Госдуме предложили индексировать зарплаты в двойном размере от уровня цен
Спорт
Голевая передача Захаряна принесла победу «Реалу Сосьедад» в игре с «Алавесом»
Мир
В США назвали контрнаступление ВСУ крупнейшим разгромом в современной истории
Мир
МИД передал Украине требования об аресте и выдаче причастных к терактам в России
Мир
ВКС РФ уничтожили место базирования боевиков в сирийской провинции Хомс
Мир
Замгенсека ООН призвал к прекращению попыток вытеснить БАПОР из Газы
Мир
The Guardian узнала о намерении Израиля расформировать БАПОР
Общество
В Видном дольщики рассказали о задержке выдачи квартир почти на полгода
Мир
Вучич анонсировал усиление армии Сербии дронами и РСЗО
Общество
В России хотят ввести профстандарт для нутрициологов
Мир
Израиль утвердил оперативные планы по операции в Рафахе
Спорт
Итальянский теннисист Синнер выиграл турнир серии «Мастерс» в Майами
Наука и техника
Крымский астроном Борисов открыл новый астероид
Экономика
Молодым семьям в России предложили давать беспроцентный заем на жилье

В Госдуме предложили индексировать зарплаты в двойном размере от уровня цен

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В России предлагают индексировать зарплаты в двойном размере от уровня цен, установленных Росстатом на конец года. Как выяснили «Известия», такой законопроект с поправками в Трудовой кодекс подготовлен к внесению в Госдуму фракцией ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким.

«В настоящее время Трудовым кодексом РФ определена обязанность работодателя проводить индексацию заработной платы в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги. Вместе с тем не определен конкретный порядок определения уровня повышения заработной платы. Реальный уровень роста цен на товары и услуги и практике имеет большее значение, чем данные официальной статистики», — говорится в документе, с которым ознакомились «Известия».

В нем также отмечается, что зачастую ценообразование носит скачкообразный характер, с чем жителям России пришлось столкнуться в 2023 году при росте стоимости яиц и мяса курицы.

«Законопроектом предлагается определить зависимость между повышением заработной платы и индексом потребительских цен на все товары и услуги, установленные Росстатом на конец года, индексируя заработную плату не менее чем в двойном размере от указанного значения», — говорится в тексте документа.

«Индексация зарплат зачастую не успевает за реальным изменением цен. В итоге наши граждане сталкиваются с ситуацией, когда заработную плату вроде и проиндексировали, однако положение дел в бюджете семьи не изменилось. Так быть не должно», — объяснил необходимость принятия законопроекта Слуцкий.

По его словам, только индексация зарплат не менее чем в двойном размере от индекса потребительских цен позволит изменить или хоть как-то повлиять на реальные доходы граждан.

Социальная пенсия в 2024 году: с 1 апреля первый шаг рекордного трехлетнего повышения
Выплаты пожилым, инвалидам I, II и III групп проиндексируют на 7,5%

25 марта премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявлял, что номинальный рост зарплат в России за 2023 год превысил 14%, а реальный — 7,8%

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024