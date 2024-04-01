В Госдуме предложили индексировать зарплаты в двойном размере от уровня цен

В России предлагают индексировать зарплаты в двойном размере от уровня цен, установленных Росстатом на конец года. Как выяснили «Известия», такой законопроект с поправками в Трудовой кодекс подготовлен к внесению в Госдуму фракцией ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким.

«В настоящее время Трудовым кодексом РФ определена обязанность работодателя проводить индексацию заработной платы в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги. Вместе с тем не определен конкретный порядок определения уровня повышения заработной платы. Реальный уровень роста цен на товары и услуги и практике имеет большее значение, чем данные официальной статистики», — говорится в документе, с которым ознакомились «Известия».

В нем также отмечается, что зачастую ценообразование носит скачкообразный характер, с чем жителям России пришлось столкнуться в 2023 году при росте стоимости яиц и мяса курицы.

«Законопроектом предлагается определить зависимость между повышением заработной платы и индексом потребительских цен на все товары и услуги, установленные Росстатом на конец года, индексируя заработную плату не менее чем в двойном размере от указанного значения», — говорится в тексте документа.

«Индексация зарплат зачастую не успевает за реальным изменением цен. В итоге наши граждане сталкиваются с ситуацией, когда заработную плату вроде и проиндексировали, однако положение дел в бюджете семьи не изменилось. Так быть не должно», — объяснил необходимость принятия законопроекта Слуцкий.

По его словам, только индексация зарплат не менее чем в двойном размере от индекса потребительских цен позволит изменить или хоть как-то повлиять на реальные доходы граждан.

25 марта премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявлял, что номинальный рост зарплат в России за 2023 год превысил 14%, а реальный — 7,8%