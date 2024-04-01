Молодым семьям в России предложили давать беспроцентный заем на жилье

Молодым семьям в России хотят дать беспроцентный заем на приобретение или строительство жилье. С таким предложением к главе правительства Михаилу Мишустину обратилась первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова.

«Указом президента 2024 год объявлен Годом семьи, в рамках которого правительством должна быть проведена комплексная работа по улучшению демографической политики и укреплению института семьи. При этом последние три года суммарный коэффициент рождаемости в России варьируется около показателя 1,42 ребенка в среднем на одну женщину, что фактически в два раза ниже показателя 1990 года», — говорится в документе, с которым ознакомились «Известия».

В связи с этим депутат предложила правительству ввести дополнительные меры государственной поддержки для молодых семей.

«В частности, разработать государственную программу по предоставлению молодой семье беспроцентного целевого займа на приобретение (строительство) жилого помещения со сроком погашения до 25 лет. При этом под молодой семьей понимается семья, имеющая одного и более детей, не достигших возраста 18 лет, в которой возраст каждого из супругов, граждан РФ, либо одного родителя в неполной семье не превышает 35 лет», — предлагает Лантратова.

По ее мнению, данная мера будет способствовать улучшению демографического положения в стране, а также стимулированию рождения второго ребенка для семей и последующего увеличения количества многодетных семей.

29 февраля президент России Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию, озвучил предложение продлить программу «Семейная ипотека». Также глава государства сообщил, что в России запустят новый национальный проект «Семья». Кроме того, он предложил продлить программу материнского капитала минимум до 2030 года.