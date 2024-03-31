На Украине задержали пытавшихся по реке пересечь границу с Венгрией мужчин

Группа нарушителей пыталась переплыть Тису, чтобы попасть в Венгрию, сообщила 31 марта Госпогранслужба Украины в своем Telegram-канале.



«Четверых мужчин, несших с собой резиновую лодку, обнаружили в 100 м от границы», — уточнили в ведомстве.

Мужчины не стали скрывать от пограничников, что планировали незаконно добраться до Венгрии.

За проход каждый должен был организаторам переправки заплатить от €4 тыс. до €5 тыс.

Пограничники составили в отношение нарушителей административные протоколы, устанавливается круг причастных к переправке лиц.

В начале марта в кальянной Кривого Рога Днепропетровской области задержали двух подозреваемых в нелегальной переправке военнообязанных через границу за $12 тыс.

Ранее, 1 марта, в Волынской области Украины Государственное бюро расследований (ГБР) страны раскрыло группу, которая нелегально переправила через границу в Польшу 168 военнообязанных мужчин. Данные услуги продавались через соцсети, а их стоимость составляла $3,5 тыс. за человека.

В феврале немецкий журнал Der Spiegel опубликовал интервью с украинскими уклонистами, которые бежали из страны из-за мобилизации. Так, 24-летний Александр Бойко рассказал, что около двух лет назад вынужден был переплыть реку Тису на границе Украины с Румынией. По его словам, он сделал это, потому что «просто не хотел умирать».

Военное положение на Украине действует с февраля 2022 года. Тогда же Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Позже Верховная рада неоднократно продлевала его действие. Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещается покидать страну.