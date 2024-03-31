В Дагестане в ходе КТО задержали трех планировавших теракты преступников

В Дагестане в ходе контртеррористической операции (КТО) задержаны три преступника, они планировали совершить террористические преступления. Об этом 31 марта сообщает Национальный антитеррористический комитет (НАК).

«При осмотре мест задержания преступников обнаружены автоматическое оружие, боеприпасы к нему и готовое к применению самодельное взрывное устройство», — сообщили в ведомстве.

Там уточнили, что пострадавших среди населения и потерь среди личного состава нет.

Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.

Ранее в этот день в региональном управлении ФСБ сообщили «Известиям», что в 05:35 в Ленинском и Советском районах Махачкалы, а также в Каспийске Республики Дагестан был введен режим КТО. Позднее стало известно, что спецназ ФСБ заблокировал террористов в нескольких квартирах в жилых кварталах Махачкалы и Каспийска.

Также 31 марта корреспондент «Известий» Мурад Магомедов показал обстановку в районе улицы Шеболдаева в центре Махачкалы рядом с местом проведения КТО.