Баржа врезалась в мост в американском штате Оклахома

Баржа врезалась в мост через реку Арканзас в американском штате Оклахома. Об этом 30 марта сообщила местная патрульная служба полиции.

Отмечается, что в результате инцидента было временно перекрыто шоссе к югу от города Саллисо.

«Автомагистраль US-59 к югу от Саллисо на Керрском водохранилище в настоящее время полностью перекрыта из-за столкновения баржи с мостом. Патрульные отводят движение от этого района. Мост будет закрыт до тех пор, пока не будет проведена проверка моста», — говорится патрульной службой в сообщении в Facebook (принадлежит организации Meta, запрещенной в РФ и признанной экстремистской).

Спустя некоторое время министерство транспорта Оклахомы сообщило, что мост вновь был открыт после его осмотра специалистами.

«Инженеры осмотрели сооружение и сочли его безопасным для повторного открытия», — уточнили в сообщении ведомства в соцсети X (бывш. Twitter).

По словам представителя государственного патруля Сары Стюарт, передает региональный телеканал NBC, сообщений о пострадавших на шоссе или на барже не поступало.

Ранее, 26 марта, в американском Балтиморе после столкновения с грузовым судном обрушился автомобильный мост. После происшествия движение по мосту было сразу же перекрыто. В результате столкновения с моста в воду сорвалось несколько автомобилей. Причиной обрушения послужило судно «Дали», которое врезалось в опору моста и потеряло управление. При этом экипаж заранее предупредил власти о вероятном столкновении.

Министр транспорта США Пит Буттеджадж 27 марта подтвердил гибель шести человек после обрушения моста в Балтиморе. Он добавил, что число погибших могло бы исчисляться десятками, если бы не несколько факторов, в том числе время суток и сигнал, который прозвучал незадолго до столкновения корабля. На следующий день, 28 марта, в реке Патапско недалеко от места происшествия нашли тела двух погибших. 29 марта стало известно, что строительство нового моста на месте обрушившегося в американском Балтиморе может занять до семи лет.