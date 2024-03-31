«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Брентфордом» в матче чемпионата Англии

Футболисты клуба «Манчестер Юнайтед» сыграли вничью на выезде против клуба «Брентфорд» в матче 30-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча прошла в субботу, 30 марта, в Лондоне и закончилась со счетом 1:1. Оба мяча были забиты в компенсированное арбитром время. В составе «Манчестер Юнайтед» гол оформил Мэйсон Маунт на 90+6 минуте, а спустя Кристоффер Айер от «Брентфорда» сравнял счет.

На 73-й минуте судья отменил гол нападающего клуба «Брентфорд» Айвана Тони из-за офсайда.

ФК «Манчестер Юнайтед» набрал 48 очков и занимает шестое место в таблице АПЛ. Клуб «Брентфорд» расположился на 15-й позиции с 27 очками.

Ранее в этот же день футболист сборной России Александр Головин сумел провести голевую передачу и помог ФК «Монако» победить на выезде клуб «Мец» в матче 27-го тура чемпионата Франции (Лига 1). Встреча состоялась в субботу, 30 марта, в Меце и закончилась со счетом 5:2 в пользу «Монако».