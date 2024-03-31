Голевой пас Головина помог «Монако» разгромить «Мец» со счетом 5:2

Футболист сборной России Александр Головин сумел провести голевую передачу и помог ФК «Монако» победить на выезде клуб «Мец» в матче 27-го тура чемпионата Франции (Лига 1).

Встреча состоялась в субботу, 30 марта, в Меце и закончилась со счетом 5:2 в пользу «Монако».

Головин сделал голевой пас на Вандерсона на 16-й минуте, кроме того, в команде победителей дубль оформил Фоларин Балоган на 76-й и 88-й минутах, а еще по одному голу сделали Такуми Минамино на 4-й минуте и Манес Аклиуш на 10-й минуте. В клубе «Мец» забили Пап Дьялло на 78-й минуте и Ибу Сане на 84-й минуте.

ФК «Монако» набрал 49 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице французского чемпионата. Клуб уступает лидеру таблицы ФК ПСЖ 10 баллов. «Мец» с 23 очками расположился на предпоследнем, 17-м месте.

Ранее в этот же день, 30 марта, дортмундская «Боруссия» обыграла «Баварию» в матче 27-го тура чемпионата Германии. Встреча прошла в Мюнхене и завершилась со счетом 2:0. В таблице Бундеслиги мюнхенцы занимают второе место с 60 очками, «Боруссия» — четвертое место с 53 очками.