«Боруссия» победила «Баварию» в Мюнхене в Бундеслиге впервые за 10 лет
Дортмундская «Боруссия» 30 марта обыграла «Баварию» в матче 27-го тура чемпионата Германии. Встреча прошла в Мюнхене и завершилась со счетом 2:0.
Забитыми голами отметились нападающий Карим Адайеми и защитник Юлиан Рюэрсон.
В таблице Бундеслиги мюнхенцы занимают второе место с 60 очками, «Боруссия» — четвертое место с 53 очками.
Дортмундцы победили в Мюнхене в Бундеслиге впервые с апреля 2014 года, прервав четырехматчевую беспроигрышную серию хозяев матча, отмечает «Спорт-Экспресс».
Ранее, 15 февраля, в рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Бавария» проиграла римскому «Лацио» со счетом 0:1.
До этого, 10 февраля, футбольная команда «Байер» из немецкого Леверкузена обыграла «Баварию» со счетом 3:0.