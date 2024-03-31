В АТОР сообщили о замене авиакомпаний на рейсы в Египет

Рейсы в Египет будет выполнять авиакомпания Azur air вместо Southwind. Об этом 30 марта сообщила «Ассоциация туроператоров» (АТОР).

Согласно информации ассоциации, первые обновленные рейсы вылетели из Внуково в субботу, 30 марта. Были задействованы самолеты Boeing.

«Рейсы ZF–911 и ZF–913 вылетели из Внуково, на борту находятся 335 и 217 пассажиров соответственно», — сообщили ассоциации в пресс-службе Azur air.

Уточняется, что эти рейсы выделены специально для туристических компаний Pegas Touristik и Coral Travel. Возвращение тех туристов, которые сейчас находятся в Египте, также будет производиться на Azur air.

Как указала генеральный директор Pegas Touristik Анна Подгорная, слова которой приводит АТОР, расписание полетов и аэропорты вылета будут скорректированы, поскольку Azur air летает из Внуково, а рейсы Southwind выполнялись из Шереметьево.

«Оставайтесь, пожалуйста, на связи с турагентами и туроператорами. К сожалению, сегодня в Telegram-каналах уже обсуждали случаи, когда излишняя самодеятельность привела к тому, что туристы перепутали аэропорты. Будьте внимательны», — подчеркнула она.

Ранее, 30 марта, в АТОР сообщили, что российские туристы в Египте, рейс которых был отменен 29 марта из-за санкций Евросоюза в отношении турецкой авиакомпании Southwind Airlines, вылетели из страны. При этом россиян, которые 30 марта должны улететь Southwind в Шарм-эш-Шейх из Москвы, отправят днем на рейсе Azur Air. В АТОР также призвали туристов оставаться на связи с агентами и туроператорами.

В тот же день вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по вопросам выездного туризма Артур Мурадян объяснил задержку рейса из Египта с россиянами санкциями ЕС. Он подчеркнул, что на полетах Southwind Airlines строилась большая программа ряда туроператоров. Она находится под угрозой срыва, так как из-за запрета ЕС значительно удлинится маршрут. Он допустил, что другие турецкие перевозчики, созданные для полетов в РФ, могут оказаться в подобной ситуации.

29 марта издание Turizm Guncel сообщило, что Европейский союз (ЕС) запретил турецкой авиакомпании Southwind Airlines совершать полеты через Европу якобы из-за связи с Россией.