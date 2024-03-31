По меньшей мере семь человек погибли при взрыве автомобиля в Сирии

В сирийском городе Азаз взорвался автомобиль, в результате чего семь человек погибли, еще 30 получили ранения. Об этом 31 марта сообщило агентство Reuters со ссылкой на спасателей и очевидцев.

«По меньшей мере семь человек погибли и 30 получили ранения в субботу в результате взрыва автомобиля на оживленном рынке в удерживаемом повстанцами сирийском городе Азаз недалеко от турецкой границы», — отметили в публикации.

По словам источников издания, взрыв произошел во время массового ночного шоппинга после окончания дневного поста во время мусульманского месяца Рамадан.

На кадрах видно, опубликованных очевидцами в соцсетях, что при взрыве были повреждены фасады ближайших домов. Улица, на которой произошла трагедия, завалена обломками.

Ранее, 25 ноября, сообщалось, что заминированный автомобиль взорвался на КПП в городе Ар-Рай, находящемся под контролем армии Турции, на севере Сирии. Были погибшие и раненые.