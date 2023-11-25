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Заминированный автомобиль взорвался на КПП на севере Сирии

Al Mayadeen: заминированный автомобиль взорвался на КПП на севере Сирии, погибли люди
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Фото: AP Photo/Ghaith Alsayed
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Заминированный автомобиль взорвался на КПП в городе Ар-Рай, находящемся под контролем армии Турции, на севере Сирии, в результате взрыва есть погибшие и раненые, сообщили 25 ноября в Telegram-канале Al Mayadeen.

«Есть погибшие и раненые при взрыве заминированного автомобиля на контрольно-пропускном пункте у восточного въезда в город Ар-Рай на северо-востоке Алеппо», — отметил телеканал.

До этого, 19 ноября, боевики за сутки пять раз обстреляли правительственные силы в идлибской зоне деэскалации. На территории провинций Алеппо и Идлиб пришлось по одному обстрелу, а провинция Латакия подверглась трем ударам.

Ранее, 11 ноября, в сирийской провинции Идлиб Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли удары по объектам террористов, а также уничтожили более трех десятков боевиков, более шести десятков ранены.

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8 ноября ВКС РФ поразили в провинции Идлиб пункт управления и подземные укрытия боевиков, причастных к обстрелам военнослужащих правительственных войск Сирии.

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