Реклама
Прямой эфир
Общество
В Донецке возложили цветы в память о погибших при теракте в «Крокусе»
Происшествия
Украинский беспилотник атаковал автомобиль в Белгородской области
Общество
Выжившая при теракте в «Крокусе» поблагодарила со сцены спасших ее людей
Мир
Паводки в Казахстане вызвали пробки на границе с Россией
Мир
Стадо овец перешло польско-украинскую границу и вызвало переполох
Мир
На Украине признали невозможность перебрасывать резервы из-за проблем в энергетике
Общество
Концерт у «Крокуса» в память о погибших при теракте начался с минуты молчания
Спорт
«Металлург» обыграл «Спартак» и стал последним полуфиналистом плей-офф КХЛ
Общество
Погибшие в «Крокусе» сестры из Волгодонска звонили матери перед смертью
Мир
Один человек погиб при взрыве неизвестного предмета в многоэтажке под Киевом
Происшествия
В Кашире волонтеры обнаружили у жительницы около 10 истощенных породистых собак
Спорт
В Севастополе футбольный матч начался с минуты молчания по погибшим в теракте
Мир
В Сербии подняли истребители МиГ-29 на перехват неопознанного самолета
Культура
РЕН ТВ покажет новый выпуск документального цикла «Легенды и мифы»
Общество
Следствие установило личности 134 погибших в результате теракта в «Крокусе»
Мир
Несколько тысяч человек в Берлине вышли на акцию за мирные переговоры по Украине
Сюжет:

Посол Анголы призвал наказать виновных в теракте в «Крокус Сити Холле»

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Посол Анголы Аугушту да Силва Кунья в субботу, 30 марта, в беседе с «Известиями» осудил террористическую атаку на «Крокус Сити Холл» и заявил, что террористов необходимо наказать.

Он пожелал российской стороне найти виновных и принять меры в отношении них.

«Террористов нужно уничтожить. В этом я согласен с вашим правительством и вашим президентом», — сказал посол Анголы в РФ

Между тем посол Ирана в России Казем Джалали, также приехавший к «Крокус Сити Холлу», чтобы почтить память жертв теракта, заявил, что случившееся в концертном зале является трагической катастрофой.

«Должен подчеркнуть, то, что здесь случилось, рядом с нами, — это трагическая катастрофа, и мы должны быть сегодня рядом как никогда», — сказал представитель Ирана.

Он напомнил, что недавно в Иране также произошел страшный теракт, когда иранский народ пришел почтить память генерала КСИР Касема Сулеймани. Джалили подчеркнул, что страны должны продолжать бороться с терроризмом. Посол добавил, что западные державы используют террористов в собственных интересах.

«Мы со своей стороны должны бороться искренне против терроризма. Но мы понимаем, что некоторые супердержавы используют террористов в своих интересах. У них есть лозунги о борьбе с терроризмом, но они не борются искренне с терроризмом. Мы видим, что когда они говорят о борьбе против терроризма, в то же время отправляют террористов на теракты», — сказал иранский посол.

«Они добивали живых прямо рядом с нами»
Пережившие теракт и родственники погибших — о трагедии в «Крокус Сити Холле»

Ранее в этот день свои соболезнования и решительное осуждение терроризма выразили посол Египта Назих Эльнаггари и посол Ливана Шауки Бу Нассар. Помимо них поддержать народы России приехали посол Мексики Эдуардо Вильегас Мехиас и посол Боливии Мария Луиса Рамос Урсагасте.

Панихида по погибшим в «Крокусе» прошла утром 30 марта. Она совершается по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. С момента трагедии прошло девять дней.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. В здание ворвались террористы в камуфляже, устроили стрельбу и подожгли концертный зал. Погибли 144 человека.

Возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»). В ФСБ России сообщили, что после совершения теракта нападавшие собирались пересечь границу РФ с Украиной, у них были контакты на украинской стороне. Арестованы девять человек, в том числе четверо непосредственных исполнителей теракта. Все четверо являются иностранными гражданами.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024