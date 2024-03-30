Посол Анголы призвал наказать виновных в теракте в «Крокус Сити Холле»

Посол Анголы Аугушту да Силва Кунья в субботу, 30 марта, в беседе с «Известиями» осудил террористическую атаку на «Крокус Сити Холл» и заявил, что террористов необходимо наказать.

Он пожелал российской стороне найти виновных и принять меры в отношении них.

«Террористов нужно уничтожить. В этом я согласен с вашим правительством и вашим президентом», — сказал посол Анголы в РФ

Между тем посол Ирана в России Казем Джалали, также приехавший к «Крокус Сити Холлу», чтобы почтить память жертв теракта, заявил, что случившееся в концертном зале является трагической катастрофой.

«Должен подчеркнуть, то, что здесь случилось, рядом с нами, — это трагическая катастрофа, и мы должны быть сегодня рядом как никогда», — сказал представитель Ирана.

Он напомнил, что недавно в Иране также произошел страшный теракт, когда иранский народ пришел почтить память генерала КСИР Касема Сулеймани. Джалили подчеркнул, что страны должны продолжать бороться с терроризмом. Посол добавил, что западные державы используют террористов в собственных интересах.

«Мы со своей стороны должны бороться искренне против терроризма. Но мы понимаем, что некоторые супердержавы используют террористов в своих интересах. У них есть лозунги о борьбе с терроризмом, но они не борются искренне с терроризмом. Мы видим, что когда они говорят о борьбе против терроризма, в то же время отправляют террористов на теракты», — сказал иранский посол.

Ранее в этот день свои соболезнования и решительное осуждение терроризма выразили посол Египта Назих Эльнаггари и посол Ливана Шауки Бу Нассар. Помимо них поддержать народы России приехали посол Мексики Эдуардо Вильегас Мехиас и посол Боливии Мария Луиса Рамос Урсагасте.

Панихида по погибшим в «Крокусе» прошла утром 30 марта. Она совершается по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. С момента трагедии прошло девять дней.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. В здание ворвались террористы в камуфляже, устроили стрельбу и подожгли концертный зал. Погибли 144 человека.

Возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»). В ФСБ России сообщили, что после совершения теракта нападавшие собирались пересечь границу РФ с Украиной, у них были контакты на украинской стороне. Арестованы девять человек, в том числе четверо непосредственных исполнителей теракта. Все четверо являются иностранными гражданами.