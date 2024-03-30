Фестиваль «Брат-2: живой Soundtrack» прошел в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге состоялся фестиваль «Брат-2: живой Soundtrack», способный вернуть зрителей в эпоху культовой картины режиссера Алексея Балабанова. О том, как прошел концерт, рассказал корреспондент «Известий» Максим Облендер.

На традиционном логотипе фильма «Брат-2» в этот раз пулю заменили на цветок крокуса. В память о жертвах теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» состоялась минута молчания. Погибшим в атаке свои песни посвятили Вадим Самойлов и группа «Пикник».

На концерте также выступили Вячеслав Бутусов, «Маша и Медведи», Настя Полева и Сергей Бобунец («Смысловые галлюцинации»). Артисты исполнили композиции, так хорошо знакомые зрителям по любимой картине.

«Фильм сделал из песни то, чем она является сейчас. Там слов-то совсем немножко. Человек слушает песню «Вечно молодой» и тут же вспоминает фильм «Брат-2», и первое, что приходит ему в голову: «В чем сила, брат?» — отметил Бобунец.

Как отметил Вадим Самойлов, «фильм очень живой, тема очень живая, герой очень нужный до сих пор, поэтому люди смотрят и новый зритель приходит на этот фильм».

«Естественно, обращают внимание на музыку тоже», — добавил он.

Особого внимания заслуживает выступление детского хора. Как отмечают зрители, именно в этом возрасте они впервые увидели фильм, главный герой которого стал им уже родным.

Завершило вечер «Последнее письмо» Nautilus Pompilius со знакомыми всем строками про «и тропинку, и лесок, и в поле каждый колосок».