Российские пограничники размещены в Армении по просьбе Пашиняна

Наблюдательные посты российских пограничников на границе Армении и Азербайджана были размещены по просьбе армянского премьер-министра Никола Пашиняна. Об этом в субботу, 30 марта, в интервью порталу 24News заявил посол России Сергей Копыркин.

«Я даже не буду упоминать те наши наблюдательные посты, которые по личной просьбе премьер-министра [Никола Пашиняна] были за российский счет размещены вдоль границы с Азербайджаном для того, чтобы способствовать стабилизации ситуации в 2020 году», — сказал он журналистам.

Высокопоставленный дипломат подчеркнул, что Ереван так и не решился «узаконить в правовом плане размещение российских наблюдательных постов».

Ранее, 27 марта, спикер армянского парламента Ален Симонян заявил, что вопрос вывода российских пограничников из ереванского международного аэропорта Звартноц окончательно решен. Он уточнил, что они оставят Звартноц до 1 августа текущего года. Армения — независимая страна и может сама защищать свои границы, подчеркнул политик.

В середине марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Москва получила уведомление о решении Армении вывести российских пограничников из аэропорта Звартноц по ведомственным, а не дипломатическим каналам. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что Армения уведомила РФ о том, чтобы пограничники РФ прекратили работу в Звартноце.

До этого, 26 февраля, Симонян объявил, что пограничники ФСБ России должны прекратить работу в аэропорту Звартноц. После, 6 марта, секретарь армянского Совбеза Армен Григорян сообщил, что страна намерена самостоятельно осуществлять пограничный контроль в международном аэропорту в Ереване.

Пограничное управление ФСБ действовало в армянском аэропорту Звартноц в соответствии с договором от 30 сентября 1992 года. Представители российских спецслужб работают вместе с армянскими коллегами и занимаются охраной границ с Турцией и Ираном. Помимо Звартноца сотрудники ФСБ также работают в Гюмри, Армавире, Арташате и Мегри.