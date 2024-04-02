Названы самые некурящие города России

Число курящих россиян за прошлый год сократилось на 3,1 процентных пункта — сегодня курят 24,1% жителей страны. Об этом «Известиям» 2 апреля рассказали в компании «СберСтрахование», где провели опрос, приуроченный ко Всемирному дню здоровья, который отмечается 7 апреля.

Меньше всего курильщиков оказалось в Махачкале (17%) и Перми (20%), а больше всего — в Рязани (29%) и Пензе (28%). При этом отмечается, что доля приверженцев курения снижается и среди антилидеров по этому показателю. Теперь в стране нет крупных городов, где курит треть и более жителей, а год назад такая ситуация отмечалась в семи населенных пунктах. Чаще всего курят мужчины в возрасте от 31 года до 50 лет.

Доля россиян, которые регулярно едят свежие фрукты и овощи, за прошлый год увеличилась на 10,3 п.п. и достигла 78,7%.

О регулярных занятиях физкультурой заявил каждый четвертый опрошенный (25,6%). Самыми спортивными городами оказались Ярославль (38%), Рязань (37%) и Киров (36%). Активнее всего спортом занимается молодежь (40% людей от 18 до 30 лет), а среди 50–60-летних лишь один из десяти уделяет время физической активности (12%).

Опрос также показал, что за год россияне стали чувствовать себя гораздо лучше. Доля тех, кто оценивает свое здоровье как хорошее и очень хорошее, выросла с 35% до 43,5%. О плохом самочувствии раньше заявляли 11%, сейчас — 8,8%.

Оказалось, что мужчины намного чаще женщин дают высокую оценку своему состоянию (52% против 35%). Женщины же более склонны называть свое самочувствие удовлетворительным (55%). На отлично свое здоровье чаще других оценивали жители Иркутска (22%), Астрахани (21%), Владивостока и Хабаровска (по 18%).

Половина (50,6%) опрошенных обращаются к врачам несколько раз в год, пятая часть (22,4%) — раз в месяц, а каждый десятый — еще чаще. Доля россиян, которые проходили диспансеризацию за последние два года, выросла с 41,8% до 45,7%. Более половины респондентов (55,9%) говорят, что относятся к рекомендациям специалистов по вопросам здоровья внимательно и очень внимательно. Чаще всего к таким советам прислушиваются люди старше 60 лет.

По данным опроса, каждый пятый россиянин (22,4%) сталкивается с тяжелыми хроническими заболеваниями или их последствиями на личном опыте либо на примере близких родственников. Самой часто встречающейся болезнью стал диабет — о нем рассказали 15,2% опрошенных. На втором месте оказалась аллергия (13,5%), которая в прошлом году возглавляла рейтинг, а на третьем — болезни печени и желчного пузыря (13,2%). Кроме того, россияне часто сталкиваются с инсультами (7,5%) и онкозаболеваниями (7,4%).

По мнению участников опроса, к болезням в большей степени приводят такие привычки, как злоупотребление алкоголем (31,2%), курение (18%) и переедание (5,8%). При этом результаты опроса показывают, что 41,8% россиян употребляют алкоголь хотя бы раз в месяц. Меньше всего доля таких опрошенных в Махачкале (18%) и Иркутске (35%), а больше всего — в Москве и Рязани (по 51%).

Уточняется, что опрос проводился в городах с населением более 500 тыс. человек.

23 января сервис журналистских запросов Pressfeed поделился с «Известиями» результатами исследования, в рамках которого проанализировал рост интереса россиян к теме здорового образа жизни. С 2021 года он ежегодно растет в среднем на 20%, а эксперты в области ЗОЖ становятся всё более востребованными в СМИ.