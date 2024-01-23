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Исследование показало ежегодный рост интереса россиян к теме ЗОЖ

Исследование: интерес россиян к теме ЗОЖ растет в среднем на 20% в год
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Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Александр Авилов
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Сервис журналистских запросов Pressfeed проанализировал рост интереса россиян к теме здорового образа жизни. С 2021 года он ежегодно растет в среднем на 20%, а эксперты в области ЗОЖ становятся все более востребованными в СМИ. Результатами исследования аналитики поделились с «Известиями» 23 января.

Наибольшее внимание уделяется вопросам правильного питания, а профессия нутрициолога вошла в топ самых цитируемых в СМИ в 2023 году, согласно данным Pressfeed.

На сервисе Pressfeed журналисты ищут экспертов для публикаций, а спикеры делятся своей экспертизой со СМИ. Согласно статистике сервиса, в 2023 году журналисты на 17% чаще освещали темы, связанные с ЗОЖ, чем в 2022 году, в 2022 году на 23% чаще, чем в 2021-м. Таким образом, интерес к теме в России демонстрирует стабильный рост.

Особенно активно вопросами здоровья россияне интересуются в периоды долгих праздников. Так, например, в январе 2024 года, исходя из запросов журналистов к экспертам СМИ, среди россиян были популярные такие вопросы, как: сколько можно выпить в новогоднюю ночь; как избежать похмелья; почему растет вес зимой, как долго можно хранить новогодние салаты, к чему приводит переедание мандаринов, польза и вред купания в проруби и другие.

В 2023 году повышенное внимание СМИ уделялось темам веганства и сыроедения.

«Говоря про рост интереса к теме ЗОЖ в СМИ, стоит отметить, что вопросы питания более популярны среди россиян, чем вопросы фитнеса. Чаще всего, реагируя на интересы общества, журналисты в рамках данной темы освещают темы пользы или вреда различных продуктов, диет, а также различных систем питания. Так, например, в 2023 году мы заметили, что тема веганства и сыроедения стала обсуждаться в СМИ чаще. Возможно, это связано с тем, что в прошлом году было несколько резонансных новостей, которые поставили под вопрос стереотипы о том, что подобные системы питания полезны и безопасны для организма человека», — прокомментировала заместитель генерального директора Pressfeed по стратегическим коммуникациям Элеонора Пахомова.

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В конце декабря СК «Росгосстрах» и банк «Открытие» (входит в группу ВТБ) поделились с «Известиями» результатами опроса, согласно которым, каждый четвертый россиянин называет себя ипохондриком — это состояние, когда человек испытывает постоянное беспокойство по поводу своего здоровья и боится обнаружить у себя какое-нибудь тяжелое заболевание.

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