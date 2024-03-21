Реклама
Прямой эфир
Общество
Песков назвал Лаврова гордостью России
Общество
В Харьковской области ВСУ нанесли удар по машине скорой помощи FPV-дроном
Мир
В ЕС заявили об ударе по авторитету Каллас из-за ее плана по Украине
Мир
Французский регулятор постановил запретить вещание Пятого канала и СТС в стране
Общество
Гражданина Грузии заочно приговорили к 23 годам за обучение наемников ВСУ
Общество
Правкомиссия утвердила вариант подъема частей танкеров в Керченском проливе
Армия
ВС РФ за неделю освободили три населенных пункта в Курской и Запорожской областях
Мир
Бортников заявил о готовности РФ реагировать на вызовы безопасности совместно с КНР
Общество
Замглавы ФСИН рассказал о тестировании в СИЗО Москвы новых средств блокировки связи
Мир
Маск пригрозил судом «сливающим фейки NYT» сотрудникам Пентагона
Мир
Потерпевшими от нападения ВСУ на Курскую область признаны 43 тыс. человек
Общество
В Москве прощаются с Бедросом Киркоровым
Мир
Шойгу сообщил Ким Чен Ыну о внимании Путина ко всем договоренностям с КНДР
Общество
В Карачаево-Черкесии пресекли деятельность трех криптоферм
Мир
Трамп подписал указ о ликвидации минобразования США в окружении школьников
Общество
Синоптик посоветовал московским автомобилистам менять резину после 25 марта
Армия
ВКС России сбили в воздушном бою украинский МиГ-29
Сюжет:

24 марта — Международный день борьбы с депрессией: история и суть праздника

Международный день борьбы с депрессией отмечают 24 марта
0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Международный день борьбы с депрессией отмечается ежегодно 24 марта в России и других странах мира. В 2025 году дата празднования выпадает на понедельник. О том, что это за праздник, какие традиции с ним связаны и как выявить депрессию у себя или близких, рассказывают «Известия».

Международный день борьбы с депрессией в 2025 году — суть праздника

Торжество не имеет официального статуса и было основано медицинским сообществом для привлечения внимания к проблемам психического здоровья.

Согласно статистике Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), после 40 лет с различными формами депрессивного расстройства психики сталкивается каждый десятый житель планеты. В совокупности от этого серьезного заболевания страдают более 350 млн человек, из них порядка 8 млн — граждане России. На лечение депрессии и тревожных расстройств ежегодно тратится около $1 трлн.

Мероприятие имеет просветительскую функцию и призвано консолидировать различные слои общества вокруг этой проблемы, а также информировать население о причинах, диагностике и методах лечения депрессии.

Международный день борьбы с депрессией каждый год справляют в России, Белоруссии, Украине и других странах.

Симптомное выражение: генетические факторы помогут лечить атипичную депрессию
Как нестандартная форма болезни приводит к ожирению и что такое свинцовый паралич

Традиции на Международный день борьбы с депрессией

Сегодня эта международная дата отмечается широким кругом специалистов — психологами, психоневрологами, врачами-психиатрами, студентами и преподавателями профильных направлений, работниками медицинских и социальных служб, которые помогают гражданам справиться с психологическими проблемами.

К празднику устраиваются различные семинары, конференции и мероприятия по обмену опытом. Для широкой аудитории проводятся лекции ведущих специалистов и бесплатные консультации с их участием. Благотворительные фонды организуют сбор средств для помощи людям, подверженным депрессивному синдрому.

В средствах массовой информации выходят тематические сюжеты о заболевании, врачах и достижениях медицины в лечении недуга. На телевидении показывают документальные фильмы и передачи о том, как преодолеть депрессию и сохранить душевное здоровье.

Псих — больной: как доказать, что у тебя нет душевного недуга
Врачи рассказали, почему люди, которые ищут диагнозы в интернете, считают других ненормальными

Интересные факты о Международном дне борьбы с депрессией в 2025 году

Изучение депрессии ведется на протяжении веков. Упоминание о болезни можно встретить еще в трудах Гиппократа, где она называется меланхолией. При депрессивном расстройстве у больного наблюдается упадок сил, пропадает интерес к жизни и снижается трудоспособность. В случае тяжелой формы заболевания требуется госпитализация.

Чаще всего недугу подвержены женщины, преимущественно после рождения ребенка. По статистике, с послеродовой депрессией сталкивается каждая пятая молодая мама. Также заболевание часто диагностируется у детей и подростков в возрасте от 10 до 16 лет.

Для определения депрессии используют шкалу, или тест Занга, разработанный американским психиатром Уильямом Зангом. Эта методика позволяет самостоятельно оценить тяжесть душевного расстройства, а также выявить, что стало его причиной и когда нужно обращаться за помощью к специалисту.

Ранее «Известия» рассказали, как отмечают Международный день счастья.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025