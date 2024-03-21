24 марта — Международный день борьбы с депрессией: история и суть праздника

Международный день борьбы с депрессией отмечается ежегодно 24 марта в России и других странах мира. В 2025 году дата празднования выпадает на понедельник. О том, что это за праздник, какие традиции с ним связаны и как выявить депрессию у себя или близких, рассказывают «Известия».

Международный день борьбы с депрессией в 2025 году — суть праздника

Торжество не имеет официального статуса и было основано медицинским сообществом для привлечения внимания к проблемам психического здоровья.

Согласно статистике Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), после 40 лет с различными формами депрессивного расстройства психики сталкивается каждый десятый житель планеты. В совокупности от этого серьезного заболевания страдают более 350 млн человек, из них порядка 8 млн — граждане России. На лечение депрессии и тревожных расстройств ежегодно тратится около $1 трлн.

Мероприятие имеет просветительскую функцию и призвано консолидировать различные слои общества вокруг этой проблемы, а также информировать население о причинах, диагностике и методах лечения депрессии.

Международный день борьбы с депрессией каждый год справляют в России, Белоруссии, Украине и других странах.

Традиции на Международный день борьбы с депрессией

Сегодня эта международная дата отмечается широким кругом специалистов — психологами, психоневрологами, врачами-психиатрами, студентами и преподавателями профильных направлений, работниками медицинских и социальных служб, которые помогают гражданам справиться с психологическими проблемами.

К празднику устраиваются различные семинары, конференции и мероприятия по обмену опытом. Для широкой аудитории проводятся лекции ведущих специалистов и бесплатные консультации с их участием. Благотворительные фонды организуют сбор средств для помощи людям, подверженным депрессивному синдрому.

В средствах массовой информации выходят тематические сюжеты о заболевании, врачах и достижениях медицины в лечении недуга. На телевидении показывают документальные фильмы и передачи о том, как преодолеть депрессию и сохранить душевное здоровье.

Интересные факты о Международном дне борьбы с депрессией в 2025 году

Изучение депрессии ведется на протяжении веков. Упоминание о болезни можно встретить еще в трудах Гиппократа, где она называется меланхолией. При депрессивном расстройстве у больного наблюдается упадок сил, пропадает интерес к жизни и снижается трудоспособность. В случае тяжелой формы заболевания требуется госпитализация.

Чаще всего недугу подвержены женщины, преимущественно после рождения ребенка. По статистике, с послеродовой депрессией сталкивается каждая пятая молодая мама. Также заболевание часто диагностируется у детей и подростков в возрасте от 10 до 16 лет.

Для определения депрессии используют шкалу, или тест Занга, разработанный американским психиатром Уильямом Зангом. Эта методика позволяет самостоятельно оценить тяжесть душевного расстройства, а также выявить, что стало его причиной и когда нужно обращаться за помощью к специалисту.

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